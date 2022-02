JustWatch CZ: 42% share pro Netflix, 20% pro HBO GO a Amazon Prime

18.02.2022 09:02

DNES!

Nejúspěšnější SVOD platformou ve čtvrtém čtvrtletí 2021 byla služba Apple TV+, která přidala 2 procenta podílu na trhu, spolu s Netflixem, který mírně navýšil svůj podíl o jedno procento.

Poté, co HBO GO posílilo na trhu o jedno procent se SVOD služby HBO GO a Prime Video dělí o druhé místo.

Za celý rok 2021 si nejvíce polepšily služby Prime Video a Apple TV+, které si za 12 měsíců připsaly +7%, respektive +3%.

▲ Podíly SVOD platforem ve čtvrtém čtvrtletí 2021 (graf: JustWatch)

Netflix sice zůstává lídrem na trhu, ale pocítil dopady zisků ostatních hráčů a během roku klesl o 8%.

▲ Podíly SVOD platforem během roku 2021 (graf: JustWatch)

JustWatch je mezinárodní průvodce streamováním, který pomáhá více než 20 milionům uživatelů měsíčně najít něco skvělého ke sledování na Netflix, Prime Video, Disney+ atd. v 84 zemích.