Taneční show na TV Markíza od neděle 6. března

23.02.2022 11:05

DNES!

Velkolepá taneční show plná hvězd, elegance a emocí se vrací na obrazovky televize Markíza. Již příští neděli 6.3.2022 ve 20:30 hodin bude zahájena sedmá série Let's Dance.

Diváci se mohou již nyní těšit na vystoupení připomínající hollywoodské produkce, kreativní kostýmy, tématické večery, strhující taneční výkony celebrit a emoce, které jsou součástí tohoto formátu.

▲ Let's Dance již brzy na obrazovkách televize Markíza (foto: TV Markíza)

O titul krále a královnu tanečního parketu zabojuje během deseti přímých přenosů celkem 11 tanečních párů složených ze známých osobností a profesionálních tanečnic a tanečníků - talentovaný herec a model Adam Bardy s taneční partnerkou Dominikou Roškovou, soutěžící z reality show Love Island Viktoria Niang alias Aicha s tanečním partnerem Fabiem Belluccim, nejlepší slovenský MMA zápasník Attila Végh s Eliškou Lenčešovou, bývalá profesionální tenistka Dominika Cibulková s Róbertem Pavlíkem, komik František Košarišťan alias Fero Joke s Vanesou Indrovou, moderátor politické diskusní relace Na telo Michal Kovačič se Simonou Brecíkovou, oblíbené herečky Diana Mórová s Markem Burešem, Kristína Svarinská s Markem Kličom a Zuzana Kubovčíková Šebová s Vilémem Šírem, a také populární herci Ján Koleník s Vandou Polákovou a Marek Fašiang s Adrianou Maškovou.

Vystoupení bude hodnotit odborná porota ve složení Tatiana Drexler, Adela Vinczeová a Ján Ďurovčík. K nim se připojí velká hvězda ze zahraničí. Čtvrtým porotcem bude Jorge González, kubánský choreograf a model žijící v Německu, který tam patří mezi nejpopulárnější osobnosti showbyznysu.

Let's Dance vzniká pod režijním vedením Pepeho Majeského na základě licence podle původního formátu Strictly Come Dancing z dílny britské BBC. Formát již byl úspěšný prodán do více než 60 teritorií po celém světě pod distribučním názvem Dancing with the Stars. Show boduje například na americké televizi ABC, která na podzim odvysílala již 30. sérii. Taneční show je úspěšná také v České republice, kde již vysílá Česká televize.