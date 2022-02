Česko Slovensko má talent 2022 otevírá svá castingová kola

21.02.2022 12:43

DNES!

TV Prima ve spolupráci se slovenskou TV JOJ připravuje další, už 10. jubilejní ročník show Česko Slovensko má talent. První castingy, které zájemci o účast v soutěži mohou absolvovat, se uskuteční začátkem března ve dvanácti českých a slovenských městech.

Chcete být hvězdou další světové talentové soutěže Česko Slovensko má talent? Zúčastněte se konkurzů v Česku i na Slovensku. Umíte něco mimořádného a chcete to ukázat světu? Už v březnu začínají první konkurzy, kde můžete zkusit štěstí. Chcete být součástí další série světové show Česko Slovensko má talent a třeba vyhrát pohádkovou výhru? Pokud se vám zdá, že to máte do místa castingu daleko - nebojte se - na přelomu března a dubna TV Prima a TV JOJ přidají další města nebo se můžete přihlásit online.

▲ Porota show Česko Slovensko má talent (foto: FTV Prima)

Diváci mohou využít možnost online castingu - https://www.iprima.cz/csmt/hlaste-se-do-show-cesko-slovensko-ma-talent-2022.

Přijďte na casting:

Česká republika

Sobota 5. 3. 2022

09.00-12.00

ÚSTÍ NAD LABEM, Pařížská 15, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

PLZEŇ, Americká třída 30, 16. ZŠ a MŠ Plzeň

16.00-19.00

MOST, Jaroslava Průchy 1915/24, Hotel Kapitol

TÁBOR, 9. května 2471, Hotel Palcát Tábor

Neděle 6. 3. 2022

09.00-12.00

MLADÁ BOLESLAV, Dukelská 1093, Dům Kultury Mladá Boleslav

OLOMOUC, Jeremenkova 36, Clarion Congress Hotel Olomouc

16.00-19.00

HRADEC KRÁLOVÉ, Vocelova 1334, První soukromá základní škola v Hradci Králové

ZLÍN, Náměstí Práce 2512, Interhotel Moskva

Slovensko

Sobota 5. 3. 2022

09.00-12.00

POPRAD, Dom Kultúry, Štefánikova 99/72

16.00-19.00

KOŠICE, Congress hotel Centrum, Južná trieda 2A

Neděle 6. 3. 2022

09.00-12.00

PREŠOV, Evanjelická spojená škola, Námestie legionárov 3

16.00-19.00

STARÁ ĽUBOVŇA, Dom kultúry, Nám. gen. Štefánika 5

zdroj: FTV Prima