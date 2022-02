Polsko: TVN7 má prodlouženou licenci

19.02.2022 17:13

DNES!

Polská privátní televize TVN7 může vysílat i v nacházejících letech. Polský regulátor médií KRRiT (Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji) na svém posledním zasedání rozhodla o prodloužení licence pro stanici TVN7 na dalších 10 let.

Žádost o prodloužení platnosti licence požádal provozovatel stanice, americká společnost TVN Discovery Group, již 23. prosince 2020. Stávající licence měla vypršet 25. února 2022. Pokud by KRRiT licenci neprodloužila, musela by stanice ukončit vysílání v polském pozemním multiplexu. Na satelitu a v kabelových sítích by mohla vysílat dále na základě nizozemské licence.

▲ Stanice TVN7

Navzdory udělení licence se členové KRRiT shodují, že vlastnická struktura s většinovým neevropským kapitálem zůstává vážným a nevyřešeným problémem.

Televizní stanice TV7 spustila 8. února letošního roku informační kampaň týkající se licence TVN7. Ve spotu hvězdy stanice vyzvaly diváky, aby se připojili k zábavě, a zároveň připomněly, že TVN7 může brzy přestat vysílat v pozemním multiplexu. Od 9. února byl spot vysílán na všech stanicích TVN skupiny Discovery. Vysílatel vyzval diváky, aby poslali e-mail KRRiT "na obranu TVN7". Spot končil obrazovkou, na níž hlas v pozadí připomínal divákům počet dní, které zbývají do konce platnosti stávající licence TVN7.

Podobně dlouhé čekání na prodloužení licence se nedávno týkalo i zpravodajské stanice TVN24. KRRiT prodloužila platnost licence více než rok a půl po podání žádosti, těsně před jejím vypršením 26. září 2022.

TVN7 je jednou z největších a nejznámějších stanic v Polsku, která funguje od roku 2002. Od té doby se stanice dynamicky rozvíjí a v současné době je to čtvrtá nejsledovanější stanice v komerční skupině 16 až 49 let. Stanice má licenci pro pozemní, satelitní a kabelové vysílání.

zdroj: satkurier.pl