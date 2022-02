Telekarta: Vyšší ceny balíčků pro diváky se staršími přijímači

18.02.2022 15:35

DNES!

S nápadem jak motivovat zákazníky k výměně staršího přijímacího zařízení za nové přišel operátor ruské satelitní pay-tv platformy Telekarta (Intelsat 15/Horizons 2 na 85°E). Předplatitelům se staršími MPEG-2 set top boxy provozovatel zvýší cenu předplatného na měsíc i rok.

Dvojí ceny budou dostupné pro balíčky Master SD a Lider SD (V závorce je uvedena pro předplatitele s doporučeným - novějším zařízením):

• Master SD - 215 rublů měsíčně nebo 1950 rublů ročně (170, resp. 1900 rublů)

• Lider SD - 294 rublů měsíčně nebo 2750 rublů ročně (270, resp. 2500 rublů)

V českých korunách vypadají ceny následovně:

• Master SD - cca 61 Kč měsíčně nebo cca 550 Kč ročně (48, resp. 536 korun)

• Lider SD - cca 83 Kč měsíčně nebo 776 Kč ročně (76 Kč, resp. 705 korun)

Cílem je motivovat zákazníky služby Telekarta k výměně zastaralých MPEG-2 přijímačů za novější. Všem zákazníkům operátor nabízí výměnu přijímacího zařízení za nové s doplatkem.

Diváci se starými přijímači budou automaticky převedeni na nové tarify s vyššími cenami.

Provozované starší MPEG-2 přijímače brání provozovateli překlopit hlavní programy do úspornějšího kodeku MPEG-4/H.264 a multiplexy do DVB-S2. S takovou technologickou změnou by provozovatel získal další kapacitu pro rozšíření programové nabídky, eventuálně pro distribuci stávajících programů v HD rozlišení.

zdroj: obob.tv