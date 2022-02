Únorová inspirace na TV Paprika

17.02.2022 11:57

Milovníci jídla, cizokrajných pokrmů, sladkého i slaného, zbystřete. TV Paprika uvádí tři zbrusu nové kulinářské pořady, v nichž se nešetří nápady, inspirací, tipy a triky. Chcete-li být v kuchyni v novém roce za hvězdu, nenechte si tuto únorovou gastro nadílku uniknout.

Shane Delia - Chuť orientu

Shane Delia si možná pamatujete jako šéfkuchaře, který se pro inspiraci neváhá vydat do cizokrajných dálek. V pořadu Shane Delia - Chuť orientu promýšlí tradiční pokrmy Blízkého východu, přičemž se nechává inspirovat nesčetnými kulturními vlivy. V této sérii bude oceňovaný šéfkuchař maltského původu připravovat vynikající speciality, a to spolu se svými hosty a přáteli přímo ve studiu. Shanova veselá a přátelská povaha, životní energie a vášeň pro orientální kuchařské umění, pronikají do skvělých receptů, na základě kterých, připravuje svoje jednoduchá, ale fantastická jídla.

▲ Shane Delia (foto: AMC)

Hledáte-li inspiraci z blízkovýchodní kuchyně, nenechte si ujít show Shane Delia - Chuť orientu, kterou můžete sledovat na TV Paprika už v sobotu 19. 2. v 17:50.

Mary se nedá vyvést z míry

Mary Berg je miláčkem kanadské gastronomické říše a vítězkou kanadské verze soutěže MasterChef. Ve svém nové pořadu Mary se nedá vyvést z míry pomáhá různými tipy, triky a recepty řešit trable, které mohou vyvstat při každodenním vaření. Poradí, jak naložit se zbytky nahromaděnými ve vaší lednici anebo jak ozvláštnit na první pohled nudná, ale sympaticky rychlá jídla z kuřecího masa. Mary svými praktickými radami zvyšuje kulinární sebevědomí diváků, kteří si na základě jejích rad dovedou poradit s výzvami, jež nerozlučně patří ke každému kulinářskému dobrodružství.

Aby vás v kuchyni už nikdy nic nezaskočilo, sledujte na TV Paprika Mary se nedá vyvést z míry od pondělí 21. 2. v 19:55.

▲ Mary se nedá vyvést z míry (foto: AMC)

Anna Olson peče při každé příležitosti

Proslulá pekařka, autorka několika kuchařek a televizní hvězda, Anna Olson, přichází s novou řadou pekařské show. Anna vyniká bezprostředním stylem a způsobem vysvětlování instrukcí, které jsou v jejím podání snadno pochopitelné. V novém pořadu Anna Olson peče zákusky při každé příležitosti předkládá tipy a lety ozkoušené triky, jak na úchvatné moučníky a je jedno zda se jedná o intimní charakter setkání jen ve dvou anebo oslavu pro celou rodinu, na kterou je potřeba zajistit dostatečné množství sladkostí pro všechny. Chybět nebudou ani svatební dorty či sladká překvapení k narozeninovým oslavám. Ať už se slaví cokoliv, Anna vždy ví, který dezert se k dané příležitosti nejlépe hodí.

▲ Anna Olson (foto: AMC)

Nenechte si ujít sladkou inspiraci na TV Paprika v pořadu Anna Olson peče při každé příležitosti v sobotu 26. 2. v 15:00.

zdroj: AMC