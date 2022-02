Lakers: Vzestup Dynastie od 8. března na HBO Max

V den startu streamovací služby HBO Max, tedy v úterý 8. března 2022, nabídne svým předplatitelům desetidílný seriál s názvem Lakers: Vzestup Dynastie ((Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty).

Lakers: Vzestup Dynastie je strhující seriál zasazený do osmdesátých let minulého století, který vypráví o profesionálním i osobním životě členů basketbalového týmu Los Angeles Lakers, jedné z nejuznávanějších sportovních dynastií - tým svým vedoucím postavením určoval ráz éry jak na hřišti, tak mimo něj.

▲ Lakers: Vzestup Dynastie (foto: HBO)

Herecké obsazení je následující: John C. Reilly jako Jerry Buss, Quincy Isaiah jako Magic Johnson, Jason Clarke jako Jerry West, Adrien Brody jako Pat Riley, Gaby Hoffmann jako Claire Rothman, Tracy Letts jako Jack McKinney, Jason Segel jako Paul Westhead, Julianne Nicholson jako Cranny McKinney, Hadley Robinson jako Jeanie Buss, DeVaughn Nixon jako Norm Nixon, Solomon Hughes jako Kareem Abdul- Jabbar, Tamera Tomakili jako Earlitha „Cookie“ Kelly, Brett Cullen jako Bill Sharman, Stephen Adly Guirgis jako Frank Mariani, Spencer Garrett jako Chick Hearn, Sarah Ramos jako Cheryl Pistono, Molly Gordon jako Linda Zafrani, Joey Brooks jako Lon Rosen, Delante Desouza jako Michael Cooper, Jimel Atkins jako Jamaal Wilkes, Austin Aaron jako Mark Landsberger, Jon Young jako Brad Holland, Rob Morgan jako Earvin Johnson senior a Sally Field jako Jessie Buss.

Producentem a současně režisérem pilotního dílu je Adam McKay, kterému sekunduje producent Kevin Messick ze společnosti Hyperobject Industries. Showrunnerem je Max Borenstein, který se na seriálu zároveň podílí jako producent, scenárista a spoluautor. Dále se na tvorbě podílejí Jim Hecht jako producent, scenárista a spoluautor, Rodney Barnes jako producent a scenárista a Jason Shuman se Scottem Stephensem jako producenti.

Natočeno podle knihy Showtime: Magic, Kareem, Riley and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s od Jeffa Pearlmana.