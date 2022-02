Like House 3 v březnu na Prima SHOW

21.02.2022 16:08

Prima SHOW, nový televizní kanál zaměřený na reality show, uvede v březnu další řadu reality show pro mladé Like House 3. Premiérové díly představí novou partu osmi influencerů v čele s modelkou, blogerkou a českou Barbie - Dominikou Myslivcovou.

Diváci nahlédnou do života influencerů poprvé v pondělí 7. března a následně pak každý všední den v 18.30 na Prima SHOW. Ve všední dny nebude chybět ani LIKE HOUSE 3 NIGHT SHOW, a to po desáté hodině večer. Influencer, který dostane od diváků nejvyšší počet hlasů, se stane vítězem a získá výhru ve výši půl milionu korun.

▲ Soutěžící v Like House 3 (foto: FTV Prima)

Osm influencerů, tři měsíce a jedna vila. Kanál Prima SHOW zařadí pro programu na základě úspěchu předchozích dvou řad pokračování reality show Like House. Pokračování původního formátu, který nemá v českém éteru obdoby a který pravidelně boří české sociální sítě. Nová parta influencerů bude trávit společný čas v jedné vile za přítomnosti kamer, a diváci tak budou mít možnost podívat se pod ruce tvůrcům obsahu a zábavy, které na sociálních sítích sledují stovky tisíc lidí. Producenti vybrali do třetí řady směs zajímavých osobností v čele s modelkou, blogerkou a českou Barbie - Dominikou Myslivcovou.

Společně s Dominikou do vily nastoupí Hanka Gelnarová (@hanka_gelnarova), Sebastian Lyang (@sebastian_lyang), Vojta Medlen (@medlenvojta), David Nguyen (@dyguen_), Liubov Tupiková (@lyubov103), Lukáš Tůma (@_luktuma__) a Simona Tvardek (@yngsiimonii).

Soutěžící budou čelit novým úkolům, dostanou se za hranu své komfortní zóny a odhalí svůj pravý charakter. Influencer, který dostane od diváků nejvyšší počet hlasů, se stane vítězem a získá výhru ve výši půl milionu korun.