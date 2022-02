Měsíc velkých koček na Skylinku a soutěž o vstupenky do zoo Liberec

21.02.2022 14:21

DNES!

Únor patří na Skylinku divokým šelmám. Všichni stávající i noví zákazníci mohou ještě týden v rámci volného vysílání stanice National Geographic Wild sledovat dechberoucí dokumenty o velkých kočkách.

Diváci tak mají poslední šanci objevit majestátnost, odvahu a krásu šelem a prostřednictvím úchvatných záběrů se o víkendu od 18:00 na National Geographic Wild v premiérových dílech vydat po stopách velkých koček.

Skylink se při této příležitosti spojil se Zoologickou zahradou v Liberci a pro své zákazníky připravil tematickou soutěž o rodinné vstupenky do zoo Liberec. Ta se velmi aktivně zapojuje a podílí na ochranářských projektech včetně ochrany divokých šelem.

Soutěž bude probíhat na facebookovém profilu Skylinku zde od 21. do 27. února.

▲ Tygr (foto: M7 Group)

MĚSÍC VELKÝCH KOČEK na National Geographic Wild

Program National Geographic Wild nabízí celý únor jedinečné dokumenty s těmi nejdivočejšími zvířaty. MĚSÍC VELKÝCH KOČEK je dobrodružnou oslavou kočkovitých šelem žijících ve volné přírodě. Ohromující záběry z nejodlehlejších oblastí celého světa doplněné odbornými komentáři průvodců zachycují velkolepé příběhy, ale i nebezpečí, které těmto krásným zvířatům hrozí. Gepard, tygr ussurijský, tygr indočínský nebo karakal mají totiž jedno společné: jsou ve velkém ohrožení.

Proč právě spolupráce se Zoo Liberec?

Zoo Liberec se zapsala do povědomí lidí chovem bílých tygrů a dalších velkých koček. Posláním moderních zoologických zahrad není jen pobavení návštěvníků, ale také ochrana biodiverzity, a to formou záložních populací ohrožených druhů zvířat v lidské péči (ochrana ex situ), návratů divokých druhů zpět do volné přírody (repatriace a reintrodukce), ochrany druhů ve volné přírodě a míst jejich přirozeného výskytu (ochrana in situ), vzdělávání veřejnosti a šíření osvěty, zapojování se do rozvojových projektů, výzkumu a sdílení zkušeností s dalšími odborníky.