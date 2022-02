ČT, Nova, Markíza i RTVS mění čtvrteční program

24.02.2022 18:19

DNES!

České a slovenské veřejnoprávní i komerční televize mění čtvrteční večerní program v souvislosti s aktuálními událostmi na Ukrajině. TV Nova a TV Markíza rozšíří hlavní zpravodajskou relaci, veřejnoprávní média odvysílají i další pořady.

" Televizní noviny budou dnes prodlouženy až do 21.00, na ně pak naváže další díl seriálu Odznak Vysočina, následovaný seriálem Dáma a Král ," oznámila TV Nova a dodala " I nadále můžete dění na Ukrajině sledovat na webu TN.cz, TN LIVE a v průběhu odpoledne také v pravidelných živých vstupech přímo na TV Nova ".

Místo hudební show odvysílá Markíza Mimořádné televizní noviny. " Ve 20:30 hodin odvysílá TV Markíza místo původně plánované Chart Show další Mimořádné televizní noviny s moderátorkou Zlaticou Švajdovou Puškárovou, které potrvají přibližně do 22:00 hodin. Reportér Viktor Serebrjakov a kameraman Matěj Džadon, s nimiž pravidelně spolupracujeme na zpravodajských pořadech, se právě nacházejí v ukrajinském městě Mariupol ," uvedla TV Markíza.

" RTVS upravuje své večerní vysílání v souvislosti s aktuální situací na Ukrajině. V rámci hlavního večerního zpravodajského bloku připravila Mimořádnou zpravodajskou relaci, která bude vysílána minimálně do 20.40 hodin a divákům nabídne také mimořádné projevy prezidentky Slovenské republiky Zuzany Čaputové a předsedy vlády Slovenské republiky Eduarda Hegera. Oba projevy bude RTVS vysílat také na Rádiu Slovensko v rámci zpravodajského bloku po 19. hodině a na webových stránkách rtvs.sk a na facebookovém profilu Zprávy RTVS ," sdělila RTVS k aktuálním programovým změnám.

" Později v noci budou po 23.00 vysílány také mimořádné noční zprávy. RTVS také intenzivně a pohotově informuje o aktuálním dění na svém zpravodajském webu spravy.rtvs.sk a na facebookovém profilu Správy RTVS. Na základě vývoje situace je RTVS připravena zařadit do vysílání další mimořádné zpravodajské bloky ," doplnila RTVS.

Česká televize upravuje program na ČT1 i ČT24. Diskusní relace Máte slovo s M. Jílkovou se bude tentokrát věnovat situaci na Ukrajině. Jaký dopad bude mít válka na Ukrajině na Českou republiku? To se diváci dozví v rámci pořadu dnes na ČT1 od 21:35 hodin.

Na ČT24 se bude od 20:06 hodin až do jedné hodiny ráno vysílat Speciál ČT24 - Válka na Ukrajině. Mimořádné vysílání ČT24 k ruskému útoku na Ukrajinu.

O Ukrajině budou pořady také na ČT24. Ve 22:05 netradiční read movie "Ukrajino, nezlob se", ve které M. C. Putna odkrývá historické a náboženské kořeny současného konfliktu na Ukrajině. Film je inspirován jeho knihou Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity. Po skončení pořadu ve 23:10 hodin uvede ČT2 dokument "Proces: Ruský stát vs. Oleg Sencov" - současné Rusko a mrazivá sonda do fungování jeho právního systému. Dokument, na jehož vzniku se koprodukčně podílela Česká televize, přibližuje proces s ukrajinským režisérem Olegem Sencovem, jehož odsouzení za údajnou přípravu teroristických útoků vyvolalo vlnu mezinárodních protestů.