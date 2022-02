Prima zůstane v O2 TV

25.02.2022 13:39

DNES!

Programy televizní skupiny Prima budou moci i nadále sledovat zákazníci internetové televize O2 TV. Společnost FTV Prima se dohodla na nových podmínkách spolupráce se společností O2 Czech Republic, provozovatelem IPTV a OTT platformy O2 TV.

Uživatelé služby O2 TV mohou nadále sledovat všechny pořady na osmi dosavadních kanálech Primy (Prima, CNN Prima NEWS, Prima COOL, Prima MAX, Prima KRIMI, Prima LOVE, Prima ZOOM, Prima STAR), k nimž zanedlouho přibude i nový kanál Prima SHOW.

O2 TV do 1.6.2022 musí připravit režení sledování reklamních bloků v rámci zpětného zhlédnutí.

▲ Režie CNN Prima News (foto: FTV Prima)

" Naším cílem vždy byli a budou spokojení diváci. Proto jsme rádi, že se nám podařilo domluvit na nových podmínkách spolupráce se společností O2 Czech Republic, a to zpětně s platností od 1. ledna 2022. Diváci tak mohou v O2 TV nadále sledovat oblíbené pořady skupiny Prima - nejen v živém vysílání, ale také zpětně ze záznamu ," uvádí Vladimír Pořízek, komerční ředitel skupiny Prima.