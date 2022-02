Od 12. března už podruhé Peče celá země na ČT1

28.02.2022 13:12

DNES!

Kdo je nejlepším amatérským pekařem v Česku? Souboj o titul odstartuje už v sobotu 12. března ve 20:10 hodin, kdy se na Jedničce České televize divákům představí aktuální finálová dvanáctka druhé řady soutěže Peče celá země.

Hodnocení jejich výkonů se zhostí Míša Landová a Josef Maršálek, v roli moderátorů se i tentokrát představí Tereza Bebarová a Václav Kopta.

Poprvé se dvanáctka nejlepších představí v sobotu 12. března. Štáb nachystal pro diváky celkem deset sedmdesátiminutových epizod, chybět nebudou obdivuhodné výkony, ale také chvíle, kdy se úplně nedařilo.

▲ Peče celá země: soutěžící, moderátoři a porota (foto: M. Křepelka)

Na účastníky Peče celá země tentokrát čekala zadání obsahující tradiční výrobky jako vánočka, housky, perník nebo rakvičky, ale i výzvy vybízející k větší představivosti a zručnosti. Amatérští pekaři během natáčení tentokrát spotřebovali přes 230 kilogramů mouky, 115 kilogramů čokolády a 2 700 kusů vajec.

I ve druhé řadě porotci ukáží, že měří každý centimetr zadání a dohlíží nejen na správnou konzistenci a chuť, ale také barvu. Vítěze tentokrát vybírá se známou tváří Josefa Maršálka blogerka a lektorka kurzů Míša Landová.

Stejně jako v případě první řady budou pořadem provázet Tereza Bebarová a Václav Kopta.

Společně se soutěží představí Česká televize na Déčku nový vzdělávací program Cukrárna u Josefa, a to poprvé 16. března krátce před sedmnáctou hodinou. Ten nabídne týden co týden až do letních prázdnin nejen spoustu nápadů na chutná a zdravá jídla, ale i řadu informací o bezpečnosti a hygieně v kuchyni nebo tipů, jak si ulehčit práci při přípravě pochoutek.

Současně se v době vysílání Peče celá země zapojí Česká televize do projektu Obědy pro děti na pomoc školákům, kteří se ocitli v situaci, kdy jim jejich rodiče nemohou zaplatit školní obědy. Tvářemi televizní kampaně se stala moderátorka Tereza Bebarová společně s první vítězkou soutěže amatérských pekařů Petrou Burianovou.