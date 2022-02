Nový seriál Chlap od 10. března na TV Nova

27.02.2022 15:32

DNES!

Televize Nova uvede na obrazovky nový šestnáctidílný seriál Chlap. Příběh inspirovaný skutečným osudem lékaře postiženého ztrátou paměti budou moci diváci zhlédnout v premiéře ve čtvrtek 10. března na Nově a o týden dříve na Voyo.

V hlavní roli původně nikdy nechybujícího primáře, který si ale náhle nepamatuje posledních dvanáct let svého života, se divákům představí slovenský herec Tomáš Maštalír. Kromě něj se diváci mohou těšit na Andreu Růžičkovou, Jitku Ježkovou, Jiřího Dvořáka, Jenovéfu Bokovou a další. Seriál režírují Peter Bebjak, Róbert Šveda, Martin Kazimír a Zuzana Marianková.

▲ Nový seriál Chlap. Již brzy na TV Nova (foto: TV Nova)

Spolehlivý, bezchybný a striktně racionální doktor Frank je primářem oddělení speciální diagnostiky v prestižní nemocnici Centrum. Zatímco všichni respektují jeho špičkovou odbornost a rozsah znalostí, málokdo s ním dokáže vyjít lidsky. Díky nepředvídatelné události se však jeho život během pár sekund převrátí zcela naruby. Frank se probouzí do naprosto vzdálené reality a kromě toho, že musí postupně objevit a pochopit své okolí, je nucen se vyrovnat zejména sám se sebou a s důsledky svých činů.

„ Chlap je o střetu s něčím, co absolutně nemůžete čekat a musíte se s tím vyrovnat. A ta největší výzva spočívá ve vyrovnání se s tím, co se z vás stalo ,“ říká showrunner seriálu Petr Bok, který na Chlapovi spolupracuje s producentem Rasťo Šestákem. Oba v minulosti získali Českého lva za televizní minisérii Herec. „ Profesně úspěšný chlap, který selhal ve svém osobním životě. Jako manžel i otec. A k tomu řada špatných rozhodnutí, které už nejdou vzít zpátky. Teď je musí prožít ještě jednou ,“ dodává ke Chlapovi Bok.

▲ Nový seriál Chlap. Již brzy na TV Nova (foto: TV Nova)

„ Doktor Frank je velký odborník. Trošku odtažitý, možná pro někoho rezervovaný, nepřístupný až chladný. Je to jeho obrana před světem a způsob vytěsnění událostí, na které chce zapomenout. A hlavně jeho způsob, jak se emočně nevázat na své kolegy a pacienty ,“ říká o své roli Tomáš Maštalír.

Jedním z jeho kolegů je Jiří Dvořák, který svou roli vedoucího lékaře popisuje jako: „ Cílevědomého pana doktora, který dělá všechno proto, aby se stal primářem .“ Showrunner Petr Bok k jeho obsazení dodává: „ Už roky v českých seriálech chyběla postava, která by divákům připomněla legendárního doktora Cvacha. Jirka to podle mého názoru dokázal naprosto bravurně .“

▲ Nový seriál Chlap. Již brzy na TV Nova (foto: TV Nova)

Ředitelku nemocnice ztvárnila Jitka Ježková: „ Když jsem dostala do ruky scénáře, tak jsem se u několika z nich rozplakala, to mluví za vše. Moje postava je milá, citlivá a hodná dáma, která ale stojí nohama pevně na zemi, a to i na základě toho, čím si prošla. Nikdy jsem ale neměla takovou zodpovědnost jako ona a ani si to nedokážu představit .“

Andrea Růžičková pak svou roli shrnuje: „ Eva Ulmanová je pro mě velmi záhadná a specifická postava, protože hodně z toho, co se jí děje, se odehrává v ní samotné. Ne všechno může říct ostatním lidem. Postavy, které mají vnitřní svět mě velmi baví. Ostatně, já si také žiju vnitřní svět, o kterém ostatní moc neví. Jen ti nejbližší. Je mi hodně blízké to, co je skryté .“

V roli mladého a trochu lehkovážného lékaře se divákům představí Ivan Lupták, doktorku Terezu Černou, která se „s ničím nemaže“ ztvární Jenovéfa Boková, lékaře pocházejícího z Afriky, který u nás chce vystudovat a získat atestace pak Valér Mbila. Kromě nich se v Chlapovi objeví také Jan Nedbal v roli mladého medika, Elizaveta Maximova jako čerstvá absolventka lékařské fakulty a vrchní sestra v podání Evy Leinweberové. Nemocnici Centrum tvůrčí tým postavil od základu v Panenských Břežanech poblíž Prahy.