Švédsko vs. Finsko v boji o evropský hokejový trůn na Sport2

28.02.2022 16:57

DNES!

Finále hokejové Ligy mistrů se již stabilně zařadilo mezi vrcholy sportovního roku a nabízí divákům strhující pohled na souboj těch nejlepších týmů Evropy. Nyní nás čeká již sedmé vydání a rozhodně se máme na co těšit.

Postaví se proti sobě klub z tradičně silné švédské ligy a zástupce soutěže čerstvých olympijských vítězů. Přichází souboj o zlato mezi Rögle a Tapparou.

Od chvíle, kdy si zajistil své vůbec první finále CHL, prožil tým Tappara Tampere z finské Liigy hodně nabitý program. Během 25 dnů odehrál 13 zápasů své domovské soutěže, z čehož hned devět vyhrál a jen čtyři prohrál. Do finále vstupuje Tappara na prvním místě tabulky s 93 body a je připravena zajistit si jeden s nejvýraznějších úspěchů své klubové historie. Její poslední zápas proti IFK Helsinki skončil vítězstvím 2:0, když skórovali Joona Luoto a Brady Austin, takže do finále vstupuje finský zástupce vítězně naladěn.

▲ Hokejová liga mistrů (foto: Getty Images)

Útočník Anton Levtchi je v této sezoně pro Tapparu neuvěřitelně platný. Mladý odchovanec akademie Tappary nasbíral v Liize dvacet gólů, přidal neuvěřitelných třicet asistencí a s padesáti body nemá konkurenci v celé soutěži. Druhý nejproduktivnější hráč Tappary v této fázi sezóny není rozhodně žádným překvapením. Kristian Kuusela je s dvěma góly a 11 přihrávkami nejproduktivnějším hráčem klubu v CHL. Velmi dobře se ale prezentují i další hráči, jako jsou třeba Waltteri Merelä a Patrik Virta. Tým trenéra Jussiho Tapoly je skvěle připraven zajistit si nesmazatelný úspěch ve vrcholné mezinárodní soutěži.

To samé je ale cílem i pro Rögle Ängelholm. Od 11. ledna, kdy si tým vedený kanadským koučem Camem Abbottem zajistil své místo ve finále, odehrál 12 zápasů v SHL. Osm z nich skončilo vítězně a do finále vstupuje tým z „andělského města“ po sérii tří vítězných zápasů. Podobně jako Tappara nastoupí Rögle do finálového klání jako jeden z nejlepších týmů své ligy. Sice není na prvním místě, ale pouze kvůli skóre. Nejproduktivnějším hráčem týmu je Leon Bristed. S 39 body je na devátém místě v žebříčku produktivity SHL a má průměr přes bod na zápas. Jeho kanadský spoluhráč Adam Tambellini je pro změnu nejlepším střelcem týmu a do finále míří s 18 góly na pátém místě tabulky střelců SHL. Do první desítky žebříčku nejlepších střelců SHL se dostal také Anton Bengtsson se 17 góly.

Čeká nás možná nejvyrovnanější finále od roku 2017, kdy pražská Sparta podlehla švédské Frolundě až po prodloužení. Těšte se na přímý přenos v úterý 1. března od 19:00 na Sport2.

zdroj: AMC