Nový seriál Poldark od 7. března na Nova Lady

02.03.2022 11:37

Na Nova Lady startuje v pondělí 7. března další dechberoucí historický seriál, který diváky jistě připoutá k obrazovkám. A nejen proto, že v žánru dobových kostýmových rodinných ság je britská BBC uznávanou veličinou, ale i z toho důvodu, že v tomto cyklu diváci najdou nejen část kroniky anglické historie, ale také napětí, emoce, romantiku a dobrodružství.

V roce 1783 se kapitán Ross Poldark (hraje jej Aidan Turner) vrací po letech strávených boji v americké válce o nezávislost, v nichž utrpěl zranění na tváři i na duši, zpět do rodného hrabství Cornwall v Anglii. Těší se, že opět začne žít úplně normální život, bude se starat o rodinný majetek a konečně se ožení s dívkou, kterou miluje.

▲ Nový seriál Poldark (foto: TV Nova)

Pro jeho rodinu a přátele je však Rossův návrat velkým překvapením, mysleli si totiž, že ve válce zahynul. A tak bývalý voják po svém příchodu domů zjišťuje, že ne všechno je takové, jaké si během posledních let vysnil: jeho milovaná Elizabeth (Heida Reedová) je zasnoubená s jeho bratrancem Francisem (Kyle Soller), otec je po smrti a majetek, který zdědil, chátrá. A tak má Ross Poldark před sebou hned několik nelehkých úkolů: zajistit, aby jeho půda byla opět produktivní, postarat se o nájemníky, kteří na něj spoléhají, a pokusit se získat zpět ženu, kterou tak miloval. Nebo najít důvod, proč žít bez ní....

Hned na počátku první epizody se setkáváme v roce 1781 v lesích americké Virginie s mladým Rossem Poldarkem (hraje jej Aidan Turner), který slouží v britské armádě. Jeho oddíl je napaden americkými bojovníky za nezávislost, kteří pobijí většinu anglických vojáků, a Ross zůstane na bojišti s poraněnou tváří. Ve vzpomínkách se upíná ke své milé Elizabeth (Heida Reedová), kterou zanechal v Anglii. Když se o dva roky později skutečně vrátí zjizvený na těle i na duši do rodného Cornwallu, dozvídá se jednu zlou zprávu za druhou: jeho otec zemřel a zanechal po sobě zchátralý majetek, neúrodnou půdu a dluhy a ani Rossovo setkání s rodinou a s milovanou Elizabeth však není takové, jaké si představoval.

Po celou dobu války se k jeho příbuzným nedostala ani zmínka o tom, že je naživu, a tak byl považován za mrtvého. Ross doráží do domu v době oslav zasnoubení jeho bratrance Francise (Kyle Soller) s Elizabeth. Toto setkání ovlivní všechny přítomné. Elizabeth se potýká s pocity viny a zrady, Ross opouští dům s pocitem křivdy a jeho strýc Charles (Warren Clarke) se rozhodne uspíšit Francisovu svatbu v obavách, že by Rossův návrat mohl neblaze zasáhnout do osudů všech okolo.

▲ Nový seriál Poldark (foto: TV Nova)

Ross se zatím vrací do otcova domu a je odhodlán zpustošené pozemky opět obnovit i za cenu tvrdé práce a dřiny. Francis Rosse navštíví a společně vyrazí prozkoumat starý důl, který je z velké části pod vodou. Francis se pokouší s Rossem promluvit o Elizabeth a o nadcházející svatbě, ale Ross je neústupný ve svém rozhodnutí nejít na svatbu. Hovor nakonec skončí hádkou, a když Ross Francise odstrčí, Francis spadne do hluboké vody, která zaplavila důl. Přesto, že Ross zaváhá, zda ho nemá nechat utopit, nakonec v něm převládne svědomí a bratrance vytáhne ven.

Tato událost nakonec Rosse přesvědčí, aby se na svatbu vydal. Krátce se zde setkává s Georgem Warlegganem (Jack Farthing), mladým mužem, který by Rosse rád získal na svou stranu. Zároveň se setká i s Elizabeth, které se po svém návratu vyhýbal. Elizabeth zkouší nabídnout Rossovi své přátelství, ale Ross je zatrpklý a její nabídku nepřijme. Strýc Charles se obává, že Rossova přítomnost v Cornwallu může vyvolat neklid v jeho rodině a oslabit již tak vratké manželství jeho syna Francise, a vyhledá proto Rosse s nabídkou financování jeho studií a výdajů, pokud odejde z Cornwallu.

Ross je zpočátku nakloněn nabídku přijmout, ale zároveň se chce postarat o svou zem a své nájemníky. Vydává se proto na trh, kde prodá cennosti z domu svého otce, aby nakoupil zvířata pro své hospodářství. Toho dne se zároveň setká s dívkou Demelzou (Eleanor Tomlinsonová), kterou odvede z tržiště poté, co přítomní muži se smíchem ubližují jejímu psovi. Dívka je špinavá a zbitá. Ross jí nabídne práci ve svém domě, aby ji uchránil před násilným otcem. Dívka přijme, ale brzy se ukáže, že toto rozhodnutí přinese Rossovi řadu nepříjemností. Druhého dne totiž do Rossova domu přijde dívčin otec společně s několika kumpány, aby dívku opět odvedl. Vznikne rvačka, a když Ross zjistí, že mu jeho nájemníci a služebnictvo pomohlo v šarvátce a postavilo se za něj, rozhodne se nadobro zůstat v Cornwallu.

Co možná nevíte o seriálu Poldark:

- Seriál Poldark je natočen podle knih Winstona Grahama. Jedná se o dvanáctidílnou knižní sérii, která vypráví fiktivní rodinnou ságu kapitána Rosse Poldarka. Děj se odehrává v Anglii na přelomu 18. a 19. století. Když Winston Graham v roce 1945 vydával první díl historické ságy Poldark, nemohl tušit, jakého ohlasu se jeho dílo dočká. Romány o kapitánovi Poldarkovi zaujaly milióny čtenářů celkem ve dvaceti čtyřech zemích světa. I přes obrovský úspěch, jakému se série v zahraničí těšila, se s ní čeští čtenáři seznámili až relativně nedávno. Na tuzemský trh knihy Poldark poprvé uvedlo až nakladatelství Baronet, a to v roce 2015, kdy britská televize BBC podle ságy natočila stejnojmenný seriál.

- Představitele Rosse Poldarka, irského herce Aidana Turnera, dobře znají fanoušci Jacksonovy filmové trilogie Hobbit, kde ztvárnil statečného trpasličího bojovníka Kiliho, jenž dokázal získat i srdce elfky Tauriel.

Seriál Poldark na Nova Lady od 7. března, vždy v pondělí až čtvrtek ve 20:30 hodin.

zdroj: Nova