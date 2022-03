ERT News odstartoval FTA na 39E

03.03.2022 18:22

DNES!

Řecký veřejnoprávní vysílatel ERT rozšířil rodinu svých lineárních kanálů o zpravodajsko-informační kanál ERT News. Stanice začala vysílat ve čtvrtek 3. března 2022 v pozemním vysílání na původní pozici DW (Deutsche Welle). Volný signál programu je také na satelitu Hellas Sat 3 (39°E).

ERT News je od středy 2. března 2022 dostupný prostřednictvím streamovací platformy ERTFLIX a zpravodajského webu veřejnoprávní televize na stránkách ertnews.gr. O pouhý den později byla stanice zařazena do klasického éteru do DTT (digitální pozemní vysílání) a do distribučního multiplexu v DVB-S2 na pozici 39°E.

▲ ERT News - záběr z příjmu stanice

Hlavním posláním ERT News je informovat diváky ohledně aktuální války na Ukrajině.

ERT News vysílá v MPEG-4 v SD rozlišení.

technické parametry - ERT News:

• Hellas Sat 3 (39°E), freq. 12,242 GHz, pol. H, SR 13381, FEC 3/4, DVB-S2/QPSK, FTA