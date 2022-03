Canal+ First startuje 15. března

12.03.2022 07:58

Skupina CANAL+ spustí 15. března 2022 v Rakousku streamovací platformu a lineární kanál CANAL+ First. Streamingová služba CANAL+ bude stát 8,99 eur (cca 229 Kč) měsíčně. CANAL+ First bude k dispozici na platformách A1 Xplore TV a HD Austria a brzy se k nim připojí další rakouští operátoři.

Streamovací platforma CANAL+ bude v Rakousku nabízet filmy a seriály různých žánrů, především evropské produkce, a bude tak alternativou k americkým službám. Nabídne exkluzivní a originální obsah od Studiocanal, filmy od Kinowelt TV, Filmtastic a seriály od Starzplay, stejně jako více než 250 rakouských filmových hitů, kabaretů a seriálů. To vše bude k dispozici za 8,99 EUR měsíčně.

▲ logo CANAL+ First

Předplatitelé online služby CANAL+ budou moci využívat 3 streamy současně, a to až na 5 zařízeních přiřazených k účtu. Obsah bude k dispozici v rozlišení HD. Aplikace bude k dispozici ke stažení pro systémy iOS, Android a vybrané modely Smart TV.

" Dnes vám konečně můžeme oznámit skvělou zprávu: se službou CANAL+ představujeme v Rakousku první skutečně hybridní televizní nabídku. To znamená, že se můžete pohodlně usadit a jednoduše si vychutnat program našeho lineárního kanálu nebo si sami vybrat své oblíbené filmy a seriály prostřednictvím streamovací služby CANAL+, a to doma na televizoru nebo na cestách na mobilním zařízení ," popisuje Philipp Böchheimer, jednatel společnosti CANAL+ Austria.

Na CANAL+ First se budou vysílat seriály, dokumenty a filmy evropské produkce i mezinárodní hity. Budou mezi nimi mimo jiné "Vernon Subutex", "Fleabag" (pouze na CANAL+ First), "Shining Vale" a další . Představí se také vlastní lokální produkce CANAL+, jako je hudební magazín "AUX" nebo informační formát pro mladé "Was geht?".

zdroj: satkurier.pl