Motoristický magazín Pozor, zákruta! slaví 60 let

13.04.2022 11:37

DNES!

Ikonická znělka relace Pozor, zákruta! se poprvé v rozhlasovém vysílání představila v sobotu 14.4.1962. Od té doby je rozhlasový magazín určený pro motoristy i nemotoristy se zaměřením na silniční provoz ale i jiné druhy dopravy, mobilitu a příbuzná témata stabilní součástí vysílání Slovenského rozhlasu.

V současné době patří mezi nejznámější rozhlasové značky RTVS s nejdelší tradicí.

V rámci oslav 60 let pořadu Pozor, zákruta! odezní během dubna v každém vydání pořadu jeden vzpomínkový příspěvek a ve čtvrtek 14. dubna se posluchači mohou těšit na narozeninový speciál. Odezní vzpomínky z archivu na bývalé kolegy, témata i na hudbu, která v pořadu zazněla v minulosti. Rádio Slovensko nabídne i zvukovou repliku první relace Pozor, zákruta! ze dne 14. dubna 1962, jelikož relace se nezachovala v archivu, ale zachoval se scénář v písemné podobě, na jehož základě replika vznikla.

Relace Pozor, zákruta! byla do rozhlasového vysílání nasazena zpočátku jako 15minutový týdeník na národním okruhu Bratislava. Postupně se relace prodlužovala a dostala prostor na federální rozhlasové stanici Hvězda/Československo a vysílala se každý den 7 dní v týdnu. Po rozpadu federace relace zůstala v programu Slovenského rozhlasu. V letech 2015 až 2018 se pořad vysílal jako týdeník na slovenském rozhlasovém okruhu Rádio Regina (pro každý region zvlášť). Od roku 2018 je opět součástí Rádia Slovensko v pracovních dnech. Tradiční vysílací čas ve 13:00 hodin se změnil na 17:00 hodin a posluchači najdou svoji oblíbenou relace i v podcastech.

V 70. a 80. letech byl pořad Pozor, zákruta! nejpopulárnějším pořadem Československého rozhlasu a posluchači oceňovali, kromě analytické kritické publicistiky, i výbornou hudbu, protože pořad hrál zejména zahraniční hity, které se v běžném vysílání neobjevovaly. Relace byla populární v obou republikách federace. V osmdesátých letech měl pořad cca 3,5 - 4 miliony posluchačů v celém Československu (pozn. kumulovaný poslech stanic Hvězda/Československo v premiéře a národní okruh Bratislava v repríze).

Relace se věnuje, kromě tématu silničního provozu ve všech podobách, také dopravní výchově, historii dopravy, představuje nové automobily a vozidla, podporuje způsoby veřejné dopravy, cyklistické dopravy a mototuristiky. Ve vysílání také představuje nové technologie a neopomíná ani témata ekologie a udržitelného rozvoje, dopravní infrastruktury, motoristických sportů a podobně.

Znělka pořadu se během 6 dekád stala ikonickou. Skladba vznikla na motivy charlestonu Yes Sir, That's My Baby z roku 1925 a právě díky znělce se značka pořadu stala známou a když zazní tato skladba posluchači si ji okamžitě spojují právě s rozhlasovou „Zákrutou“.