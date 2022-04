ČT veze novinky z Cannes: nové seriály i oscarové velkofilmy

12.04.2022 12:43

DNES!

Nejnovější řada divácky oblíbeného seriálu Na krok od nebe, britská dobová série Byl by to hřích, oscarové velkofilmy Příchozí a Blade Runner 2049 či dokumentární portrét Volodymyra Zelenského představují jen zlomek titulů, které Česká televize pro své diváky veze z francouzského veletrhu audiovizuální tvorby.

Současně ČT v Cannes vystupovala také v roli producenta, zahraniční vysílatele zaujaly Devadesátky, Podezření i Zločiny Velké Prahy.

„ Na jarním veletrhu v Cannes se České televizi podařilo získat oblíbené seriálové projekty, oscarové filmy a silné dokumentární snímky i řadu pořadů pro nejmladší diváky ,“ říká ředitel programu Milan Fridrich a výběr dále specifikuje: „ Vybrali jsme například dva stěžejní sci-fi velkofilmy ceněného režiséra Denise Villeneuva - Příchozí a Blade Runner 2049 nebo volné pokračování kultovního filmu Dannyho Boylea T2 Trainspotting. Pořídili jsme také britský výpravný retro seriál Hotel Portofino, nový německý thriller The Winemaker či švédské drama Cryptid určené pro iVysílání .“

▲ T2 Trainspotting (foto: ČT)

Mezi další výrazné seriálové tituly, na které se mohou diváci České televize těšit, patří pokračování série popisující profesní začátky mladého veterináře podle autobiografických knih Jamese Herriota Všechny velké a malé bytosti, nejnovější řada z prostředí alpského podhůří Na krok od nebe, pětidílná minisérie o osudech gay komunity v Londýně osmdesátých let Byl by to hřích, dvě řady srbské Besy o otci, jenž v prostředí balkánské mafie za každou cenu chrání vlastní rodinu, nebo dvě série Mámy, dramatu z prostředí válkou zmítaného Donbasu.

Na své si tradičně přijdou rovněž příznivci dokumentární tvorby. Programy ČT nabídnou například portréty Whitney Houston, Patti Smith i Volodymyra Zelenského. Sto deset let od tragické události zaoceánského parníku připomene snímek Deset chyb, které potopily Titanic, dříve nepřístupné dokumenty KGB odhalí Černobyl - nová svědectví a součástí budou i cestopisné cykly (Krásné země z výšky II) a přírodopisné pořady (Svět zvířat).

▲ Všechny velké a malé bytosti (foto: ČT)

Nejmladší diváci se mohou těšit na celou řadu nových komediálních a animovaných seriálů. Déčko do vysílání zařadí pořady 100 věcí, které byste měli udělat před střední, Kung Fu Panda: Legendy o mazáctví nebo Tučňáci z Madagaskaru. Vzhledem k mimořádné mezinárodní situaci získala ČT i s právy na originální ukrajinské znění také animovanou relaci pro předškoláky Stateční zajíčci. Chybět nebude ani Art Ninja, oblíbený cyklus pro školáky s Ricky Martinem, a desátá řada Operace Jauu!

Kromě série Cryptid nabídne videoplatforma iVysílání také oceněný belgický dokumentární seriál Rozhořčení, jenž sleduje současný nástup populismu a radikalizaci evropské společnosti, nebo tituly Dragonslayr a Nudes.

▲ Podezření (foto: ČT)

ČT do zahraničí prodala dramatické seriály i pohádky

Tradičně vystupovala Česká televize na mezinárodním veletrhu i v roli aktivního producenta. „ Na devětapadesátém ročníku televizního trhu v Cannes zahraniční vysílatelé znovu potvrdili svůj zájem o tvorbu České televize, zejména pak o pohádky a dramatické série. Diváci polské TV PULS či lotyšské TV3 se tak mohou těšit na snímky O Vánoční hvězdě, Jak si nevzít princeznu nebo Kouzelník Žito, v Bulharsku zase na dětský pořad Kriminálka 5.C či na seriály Stíny v mlze a Zločiny Velké Prahy. Na Slovensko pak poputuje rodinný seriál Špunti na cestě a letošní hit Devadesátky ,“ uvádí ředitel obchodu Hynek Chudárek a doplňuje: „ V jednání je také prodej právě odvysílané minisérie Podezření a cestopisného magazínu Na cestě, a to pro polskou veřejnoprávní TVP, respektive pro britského distributora dokumentární produkce TVF .“

zdroj: ČT