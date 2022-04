Nové modely televizorů TLC řady C

12.04.2022 12:33

DNES!

Společnost TCL Electronics dnes představila nové modely televizorů QLED a Mini LED řady C, které budou během tohoto roku postupně uvedeny na evropský trh. Společnost TCL implementuje pokročilé zobrazovací technologie do svých modelů televizorů MiniLED QLED nejnovější generace a nabízí ten nejlepší zážitek i pohlcující zábavu na televizorech velkých formátů.

Nové modely televizorů řady TCL C

V roce 2022 přidává TCL čtyři nové modely do své řady C a vychází vstříc požadavkům svých zákazníků. Nové modely řady C jsou: TCL Mini LED 4K TV C93 a C83, TCL QLED 4K TV C73 a C63.

▲ Nové modely televizorů TCL pro rok 2022 (foto: TCL)

To nejlepší z technologií TCL Mini LED a QLED

Od roku 2018 se společnost TCL zaměřuje na rozvoj technologie Mini LED, kde zaujímá vedoucí pozici. Tento rok, opět s ambicemi stát se hlavním hráčem v odvětví televizorů Mini LED, společnost TCL provedla významná vylepšení této technologie. Zcela nové Mini LED modely C93 a C83 nyní nabízejí ještě lepší vizuální zážitky díky vysokému a přesnému kontrastu, menší chybovosti, vyššímu jasu i lepší stabilitě obrazu.

Optimalizovaný a plynulý zážitek pro všechny milovníky videoher

Společnost TCL je aktivním hráčem ve světě počítačových her. Poskytuje hráčům vysoce kvalitní obrazovky a nekonečné herní možnosti pro lepší zážitky z hraní. V roce 2022 se TCL posunula o krok dál a u svých modelů řady C nasadila obnovovací frekvenci s hodnotou 144 Hz /jen TCL C73 (55“, 65“ a 75“), TCL C83 a TCL C93/. Zajistila tím rychlejší odpověď systému, ostřejší zobrazování a bezproblémové hraní her.

Modely řady TCL C s obnovovací frekvencí 144 Hz podpoří hry náročnější na vyšší a rychlejší zobrazovací frekvence, aniž by došlo k porušení obrazovky. Dynamická obnovovací frekvence přizpůsobí přehrávání obsahu a poskytne plynulejší a bezproblémové hraní her, takové, jaké si přejí jejich tvůrci.

▲ Nové modely C83 televizorů TCL pro rok 2022 (foto: TCL)

Pro hráče je odezva systému stejně důležitá jako dobrý obraz. Televizory řady TCL C63 díky technologiím HDMI 2.1 a ALLM poskytnou hráčům zážitek z hraní her při nízké prodlevě systému a umožní nejlepší automatické nastavení obrazu.

Hráče s profesionálními ambicemi potěší navíc na televizorech TCL C93, C83 a C732 režim Game Master Pro, který zajistí automatické přidání herních funkcí pro plynulé akční hraní, nízkou latenci a nejlepší nastavení obrazu pro hraní her díky podpoře technologií HDMI 2.1, ALLM, 144 Hz VRR a 120 Hz VRR, FreeSync Premium a herního panelu Game Bar.

Televizory řady TCL C přinášejí technologie ONKYO a Dolby Atmos. Reproduktory ONKYO jsou navrženy pro přesný a čistý zvuk a umožňují vychutnat si zvuk Dolby Atmos přímo doma.

Modely TCL C93 mají vysoce kvalitní zvukový systém ONKYO 2.1.2 s integrovanými, dopředu vyzařujícími reproduktory, dedikovaný basový reproduktor a dva vertikální, vzhůru vyzařující reproduktory pro vertikální zvuk Atmos.

Modely TCL C83 přinášejí pohlcující řešení ONKYO 2.1 s integrovanými stereo reproduktory. Tato řada má také dedikovaný basový reproduktor umístěný na zadní straně televizoru a přináší filmovou kvalitu zvuku, který přenese filmový zážitek do další dimenze.

Všechny nové televizory řady TCL C jsou nyní na platformě Google TV a umožňují uživatelům snadno přistupovat k jejich oblíbenému digitálnímu obsahu z jednoho místa, ale také ke všem nejnovějším funkcím vyvinutým společností TCL.

Díky inovačním a výrobním možnostem společnosti TCL jsou nové modely televizorů řady TCL C (ale také TCL P) nyní k dostání i v 75palcových velikostech. Pro další vylepšení pohlcujícího zážitku přináší TCL na trh také dva 85palcové modely (u řady C73 a P73) a také extra velký model s úhlopříčkou 98 palců u řady C73.

Nové modely řady TCL C představují elegantní, ale také funkční bezrámečkový design, který je doplněn kovovým stojanem. Bez rámečku tak tyto nové modely nabízejí větší obrazovou plochu.

Všechny nové modely televizorů v jednotlivostech vycházejí vstříc očekáváním zákazníků. Modely TCL C63 mají nastavitelný duální stojan, který umožňuje přidat soundbar nebo postavit televizor ve velkém formátu na jakýkoli povrch. TCL C73, C83 a C93 mají pro snadné umístění elegantní centrální kovový stojan. Ultratenký design modelů C83 a C93, které získaly Red Dot Awards, představuje nejen vzor kvalitního provedení, ale také odolný produkt, který se hodí do každého obývacího pokoje.

Nové modely řady TCL P

TCL dále doplňuje své produktové portfolio televizorů s pokročilou technologií o nové modely řady TCL P na platformě Google TV s rozlišením 4K HDR. Jsou to modely TCL P73 a TCL P63.