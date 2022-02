Nové 4K HDR televizory TCL řady P73 na platformě Google TV

22.02.2022 11:30

DNES!

Společnost TCL Electronics dnes představila novou produktovou řadu televizorů 4K HDR Google TV. TCL P73 přináší jedinečný audiovizuální výkon a ve své třídě neuvěřitelnou hodnotu pro domácí zábavu i jedinečné zážitky při sledování televizních programů a hraní her.

TCL P73 bude k dostání od dubna 2022 ve velikostech 50", 55", 65", 75" a 85".

Nové televizory TCL řady P73 podporují Dolby Vison, pokročilou zobrazovací technologii, která kombinuje HDR (high dynamic range) a možnosti pro zobrazení živých jasných barev, a poskytuje ultra jasnou obrazovou kvalitu s jedinečným jasem, kontrastem, barvami a detaily.

▲ Televizor TCL P73 (foto: TCL)

TCL P73 podporuje také Dolby Atmos, technologii, která umísťuje zvuk do multidimenzionálního prostoru a posazuje uživatele doprostřed sportovního přenosu, televizního pořadu, filmu nebo video hry. Díky Dolby Atmos je zvuk překvapivě realistický, zaplňuje celý prostor pokoje s neuvěřitelnou jasností a odhaluje dosud neslyšené zvukové detaily.

Vedle technologie Wide Color Gammut s více než miliardou barev, řada P73 využívá Motion Clarity, technologii pro zpracování obrazu v pohybu, která zajistí ostřejší, nerozmazaný a stabilní obraz a zvuk během sportovních přenosů a u akčních filmových scén s rychlým pohybem. Výsledkem je pohlcující zážitek.

▲ Televizor TCL P73 (foto: TCL)

Nejnovější technologie HDR 10 zajišťuje u řady P73 v rozlišení 4K lepší dynamické mapování a vyšší úrovně jasu, nasycení barev a kontrast.

Navíc s podporou formátů multi HDR, řada TCL P73 umožňuje dosáhnout na televizoru kvalitu 4K HDR s podporou HDR10, HDR HLG, HDR10+ nebo HDR Dolby Vision. Televizor bude podporovat vždy ten nejlepší formát, ať už běží obsah s Dolby Vision na službě Netflix a Disney+ nebo HDR 10+ se službou Amazon Prime Video.

Pro dosažení skvělé kvality obrazu a optimalizovaný výkon pro hraní her je důležité mít televizor s rychlou odezvou. Proto má TCL P73 technologii Game Master a současně nabízí HDMI 2.1 pro kompatibilitu s novou generací herních konzolí. Dále je k dispozici funkce ALLM (Auto Low Latency Mode), která umožňuje herním konzolím a grafickým kartám počítače přepínat televizor automaticky do herního režimu a zajistit odezvu nižší než 15 ms. Proto jsou také televizory TCL oficiálním televizorem herní série Call of Duty®.

▲ Televizor TCL P73 (foto: TCL)

TCL P73 využívá platformu Google TV, což znamená, že uživatelé získají stovky a tisíce možností pro digitální obsah, který je generován streamovacími službami. Vestavěný Google Assistant poskytuje chytrý a snadný způsob, jak interaktivně ovládat televizor. V neposlední řadě TCL P73 nabízí Google Duo, nejjednodušší způsob pro bezprostřední videohovory mezi rodinou nebo přáteli.

Výjimečný design u řady TCL P73 a kovové finální úpravy zajišťují, že je plocha obrazovky celá vyhrazena pro zábavný obsah.

Přednosti řady TCL P73:

4K HDR

Wide Color Gamut

60 Hz Motion Clarity

Multi HDR format

Dolby Vision

HDR10

Game Master

HDMI 2.1 ALLM

Dolby Atmos

Google TV

Hands-free Google Assistant

Google Duo

Works with Alexa

Netflix, Amazon Prime, Disney+

Bezrámečkový tenký kovový design

• Podoba produktů, jejich funkce a dostupnost se může lišit v závislosti na regionu či zemi.