Nová řada QLED televizorů TCL C63 s Google TV

23.02.2022 13:46

DNES!

Společnost TCL Electronics (1070.HK) představila novou řadu televizorů TCL 4K QLED C63. Nové televizory s technologií QLED a rozlišením 4K jsou navrženy tak, aby poskytovaly ucelený přístup k zábavě a k novým zážitkům na platformě Google TV.

Televizory přinášejí jedinečný audiovizuální zážitek včetně nekonečné škály barev. Nová řada bude nejlepším společníkem pro filmy v HDR, sportovní přenosy a hraní her díky technologii Game Master a podpoře nejnovějších HDR formátů (včetně HDR10+ a Dolby Vision). TCL C635 bude dostupná od dubna 2022 ve velikostech 43", 50", 55", 65" a 75".

Produktová řada TCL 4K QLED TV C63 přichází s platformou Google TV, což znamená, že uživatelé získají stovky a tisíce možností pro digitálního obsah, který je generován streamovacími službami.

▲ QLED televizory TCL C63 (foto: TCL)

K dispozici je i handsfree Google Assistant, a je tak mnohem jednodušší televizory TCL C63 ovládat. Uživatel může požádat Google, aby vyhledal filmy, streamovací aplikace, přehrál hudební soubory a televizor může ovládat pomocí hlasu. Nové televizory mají také aplikaci Google Duo, jednoduchý vysoce kvalitní video hovor pro každého. A konečně také Miracast pro PC. Řada C63 tak umožní uživatelům zobrazovat obsah z PC na jejich televizorech v rozlišení 4K.

Řada TCL 4K QLED TV C63 posouvá technologii Quantum Dot na novou úroveň v 100% objemu barev. Tato řada přináší vysokou hodnotu všem, kdo chtějí vysokou kvalitu a interaktivní domácí zábavu jako součást digitálně propojeného a chytrého životního stylu.

▲ QLED televizory TCL C63 (foto: TCL)

Kdykoli jde o zábavu, technologie Wide Color Gamut přináší jemnější přirozené barvy a obrazový zážitek s více než miliardou barev. Ultra živá obrazová kvalita řady C83 je posílena technologií Dolby Vision s vysokou kvalitou jasu, kontrastu, detailu a prostorovosti.

TCL C63 podporuje formáty Multi HDR a přináší nejlepší kvalitu rozlišení 4K HDR a vždy podporuje nejlepší formát při sledování obsahu v Dolby Vision u streamovacích služeb Netflix nebo Disney+, nebo obsah v HDR 10+ na Amazon Prime Video. Současně technologie AiPQ aktivuje na televizorech řady C63 plný potenciál zobrazení s barevnou optimalizací v reálném čase, kontrast pro odlišné žánry a odlišný digitální obsah. Algoritmy strojového učení u AiPQ zajistí optimalizaci obsahu pro nepřekonatelný zážitek ze sledování v rozlišení 4K HDR.

Pro zážitek na úrovni skutečného kina poskytuje řada TCL C63 výjimečný a pohlcující zvukový zážitek pódiového audio systému a nechává zvuk šířit třemi rozměry. Reproduktory Onkyo s podporou Dolby Atmos přehrávají zvuk ve více rozměrném prostoru a posazují diváka doprostřed oblíbeného sportovního utkání, televizního pořadu, filmu nebo video hry.

▲ QLED televizory TCL C63 (foto: TCL)

Díky technologii Game Master dokáže TCL C63 optimalizovat obrazovku televizoru pro režim hraní video her, navíc jsou televizory TCL také oficiálním televizorem herní série Call of Duty®. Pro skvělé hraní her je důležité používat televizor optimalizovaný pro hraní her s rychlou odezvou. HDMI 2.1 zajišťuje kompatibilitu s nejnovější generací herních konzolí a umožňuje funkce, jako je ALLM (Auto Low Latency Mode) pro herní konzole nebo pro grafické karty počítače, které dovolí automaticky přepnout do herního režimu a poskytnout minimální prodlevu zobrazení.

Konečně řada TCL C63 využívá technologii Motion Clarity pro čistý a plynulý obraz a vylepšené zobrazení pohybu, ať už je obnovovací frekvence zdroje 50 nebo 60 Hz. Proprietární software TCL MEMC vstupuje do hry v případě sledování sportovních přenosů, filmů s rychlými akčními scénami nebo hraní video her a napomáhá omezovat rozostřená rychlých scén a snižovat stopu pohybu na minimum.

Elegantní bezrámečkový luxusní design řady TCL C63 je doplněn nastavitelným podstavcem1, který umožňuje přidat soundbar nebo umístit televizor kdekoli doma.

Přednosti řady TCL C63:

4K QLED

Dolby Vision/Atmos

4K HDR PRO

60 Hz Clarity Motion

Multi HDR format

HDR10+

Game Master

HDMI 2.1 ALLM

Motion Clarity

Zvuk ONKYO

Dolby Atmos

Google TV

Hands-free Google Assistant

Google Duo

Podporuje Alexa

Netflix, Amazon Prime, Disney+

Bezrámečkový, tenký kovový design

Duální podstavec

• Podoba produktů, jejich funkce a dostupnost se může lišit v závislosti na regionu či zemi.

55" a větší