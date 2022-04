Pokračování 7. série Fear the Walking Dead na AMC od 18. dubna

14.04.2022 17:10

AMC oznámila znovuobsazení Kim Dickens do 8. série seriálu Fear the Walking Dead, která v 1. a 4. sérii hrála postavu Madison Clark. Dickens se poprvé objeví v druhé polovině 7. série, která se na AMC vrátí už v pondělí 18. dubna a v 8. sérii bude pokračovat jako stálý člen seriálu.

" Kdyby existovala hora Deadmore, byla by na ní tvář Kim Dickens. Madison Clark je základní postavou TWDU - hrdinská, komplexní, člověk který se stane bojovníkem, a pak silou dobrotivosti ," řekl Scott M. Gimple, šéf obsahu seriálu The Walking Dead Universe. " Syrový talent, síla a brilantnost Kim Dickens opět elektrizují TWDU a my nemůžeme být šťastnější, že ji máme zpět ."

▲ Fear the Walking Dead (foto: AMC)

V druhé polovině 7. série uplynulo několik měsíců po jaderném výbuchu a jediným, komu se daří, je Victor Strand (Colman Domingo). Poté, co si vybudoval léno, bezcitně vybírá, kdo bude mít šanci na život. Ostatní členové skupiny nesmírně trpěli, z toho však vzešlo urputné odhodlání žít, i kdyby to mělo znamenat násilné obsazení Strandovy věže a pokračování v hledání Padre, bájného místa, o němž si nikdo není jistý, že skutečně existuje.

Alicii (Alycia Debnam-Carey), nyní neochotnou vůdkyni Teddyho bývalých stoupenců, trápí záhadná nemoc a následky jejích minulých činů. Morgan (Lennie James), který se snaží udržet si naději, že se znovu setká se svou rodinou, ví, že Alicia je klíčem k jejich přežití. S tím, jak Alicia vyhlašuje válku, roste Strandova paranoia a osobní msta, a s tím se objevují nové hrozby ze všech stran.

Fear the Walking Dead produkují Scott M. Gimple, showrunneři Andrew Chambliss a Ian Goldberg, Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, Greg Nicotero a David Alpert a je produkován společností AMC Studios.

zdroj: AMC