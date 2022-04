Prima představila nové crossplatformní měření reklamy

13.04.2022 17:01

Nové unikátní crossplatformní měření reklamy dnes představila skupina Prima. jde o kombinaci výsledků kampaní v televizi a online a to včetně obsahu dostupného přes červené tlačítko (HbbTV).

Projekt AdCross vyvíjela skupina Prima se společností Nielsen Admosphere a Českou televizí více než dva roky a investovala do něj miliony korun. Agentury i klienti jej mohou využívat již od ledna v softwaru Adwind Kite, kde vidí souhrnná data za obě platformy.

▲ Prima představuje novinky v měření reklamy (foto: FTV Prima)

AdCross je lokálně vyvinutý produkt pro potřeby českého trhu, jenž umožňuje změřit afinity cílových skupin i zásah videoreklamy a upoutávek bez ohledu na to, na jaké platformě se vysílají. Data ohledně odsledovaných reklam se pomocí měřících skriptů sbírají a propojují s agregovanými a anonymizovanými daty z Českého národního panelu, k nimž se ještě přidává sledovanost z peoplemetrů, kterou pro skupinu Prima dodává ATO. Díky tomu vidí uživatel v softwaru Adwind Kite všechna data pohromadě a může snadno vyhodnocovat úspěšnost kampaně.

Obchodní zastupitelství Prima Media Club již na začátku roku 2022 zařadilo část online video prostoru (digitálních eGRPs) do TV balíčků, aby klienti mohli díky vyšší provázanosti jednotlivých mediatypů maximalizovat zásah a afinitu kampaní ve vybrané cílové skupině. AdCross tak klientům umožňuje vidět výsledky za odbavení televizních kampaní - tzn. počet odbavených GRPs, ale i eGRPs, odbavených impresí v online.

A jak to prakticky funguje? „ Pro každého klienta a komunikaci jeho značky do jeho nákupního košíku naskládáme vybrané televizní stanice a videoreklamu a vše prodáme za jednotkovou cenu v cílové skupině 15-69 let. Klienti si pak definují klíčovou cílovou skupinu, kterou chtějí ideálně zasáhnout, a v tom jim eGRP pomáhá. Například u produktu zdravé výživy, který byl cílen na ženy 18-30 let, jsme celkem v únoru odbavovali 795 GRPs a z toho 3,3 % tvořily eGRPs. Jejich afinita na tuto cílovou skupinu byla o 260 % lepší ,“ říká Petr Hatlapatka, vedoucí online prodeje v Prima Media Clubu.