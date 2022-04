Formule 1: Z Ferrari a Charlese Leclerca jsou rázem favorité letošního ročníku

20.04.2022 11:26

Je to už patnáct let, kdy naposledy slavil zisk titulu mistra světa Formule 1 pilot Ferrari. Byl jím Kimi Räikkönen na konci turbulentní sezony 2007. Od té doby trvá náročná doba čekání na další podobný triumf, který si nejpočetnější skupinka fanoušků F1 přeje. Letos jsou naplnění svých očekávání vůbec nejblíže!

Výkonnostní mapa formule 1 se mění. Ačkoli z ročníku 2022 jsou odjety pouze tři velké ceny, celkem bezpečně lze říci následující: dosavadní král se zdá být téměř sesazen. Mercedes slavil titul mistra světa nepřetržitě od roku 2014, tedy od začátku hybridní éry motorů. To je osm titulů. Osm let!

Jenomže letos se obhájce Poháru konstruktérů trápí. Hlavní příčinou je velká změna technických pravidel, která výrazně upravuje filozofii aerodynamického fungování formulí. Jakkoli to zní triviálně, jedná se o velmi složitou inženýrskou úlohu. A Mercedes ji zatím nedokázal vyřešit. To má za následek rychlostní deficit 0,8 sekundy na kolo. To je v poměrech F1 velké číslo. A tak, jak se trápí Mercedes, trápí se i jeho jezdci: sedminásobný šampion Lewis Hamilton a jeho nový kolega George Russell.

▲ Jezdecké sestavy sezóny 2022 (foto: AMC)

Na rychlosti řešení problémů a ladění auta závisí schopnost Mercedesu vrátit se do bojů o vítězství ve velkých cenách. Ale ve formuli 1 propásnout začátek bývá obvykle velmi drahé, a tak se zisk titulu Mercedesu rychle vzdaluje. Ale z toho těží samozřejmě jiní. Jmenovitě Ferrari.

Ferrari se na novou éru technických pravidel připravovalo nejen poctivě (což asi každý tým), ale hlavně bez tlaku boje o titul v předchozí sezoně 2021. Jak Mercedes a Red Bull bojovali velmi srdnatě o vítězství, jejich přípravy na letošní rok nebyly tak intenzivní. Mercedes na to doplácí tím, že má pomalé auto. A Red Bull zase tím, že se trápí s častými poruchami. Obhájce titulu Max Verstappen nedokončil dva z úvodních závodů!

To je obrovská bodová rána. Verstappen, který jako úřadující šampion vozí na své formuli startovní číslo ‚1‘, je v průběžném pořadí až šestý. Se ztrátou 46 bodů. V jednom závodě jich lze získat 26. Nevypadá to tedy pro Red Bull a Maxe Verstappena beznadějně, ale jakmile se jeho formule přestane porouchávat, dalším problémem je fakt, že není tak rychlá jako ta od Ferrari. Sezona je rekordně dlouhá, má 23 velkých cen. Ale je to špičkový sport a v něm dohnat jakoukoli ztrátu je nesmírně těžké. Ale není to nemožné a také v tom je úvod letošní sezony vzrušující.

A tak nejvíce rozesmátý je nyní Charles Leclerc. Čtyřiadvacetiletý rodák z Monte Carla, kde na konci května bude startovat v ulicích, po kterých jako dítě jezdil do školy, nejenže vede šampionát po třech závodech, ale v Austrálii si poprvé v kariéře pochvaloval, že na čele závodu dokázal kontrolovat tempo. Což je obvykle znamením toho, že formule dokáže být v případě potřeby ještě rychlejší. Hodně silné poselství všem soupeřům.

Z Ferrari a Charlese Leclerca jsou rázem favorité letošního ročníku. Existuje tak šance, že Ferrari bude mít svého šampiona poprvé po 15 letech. Soupeři to vědí a udělají všechno pro to, aby tomu zabránili. Šancí je hodně, ještě 19 velkých cen. Jak se jim v tomto úsilí bude dařit, komu více a komu méně, lze v přímých přenosech sledovat na programech Sport1 a Sport2.

Tomáš Richtr, komentátor F1 na Sport1 a Sport2

Přenosy závodů Formule 1 (F1) vysílají v České republice a na Slovensku kanály Sport 1 a Sport 2.

