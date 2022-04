Velký úspěch pro Euronews Albania

15.04.2022 09:59

Kastrati Group, největší společnost v Albánii, vstoupila na mediální trh tím, že od Intermedia Group koupila 60 % akcií Euronews Albania za nezveřejněnou částku. Zbývajících 40 % zůstává v rukou podnikatele Theodhoriho Çamiho.

Kastrati Group chce uspět jako mediální lídr v albánsky mluvících oblastech.

Společnost, známá svými investičními úspěchy v různých oblastech, rozšířila své ambice na mediální trh a stala se vlastníkem jedné z nejznámějších televizních stanic v Albánii.

Intermedia Group je mediální společnost, do které patří také Euronews Albania, Kosovo a Severní Makedonie jako první franšíza v historii velké rodiny Euronews Group v Evropě.

▲ Euronews Albania

Díky odvážným a pozoruhodným investicím v regionu, a to jak do technologií, tak do lidských zdrojů, se Euronews Albania během pouhých dvou let stala předvojem mediální revoluce, kterou v Albánii vyhledávají občané i investoři. Kanál Euronews Albania HD byl dokonce dekódován provozovatelem platformy DigitAlb na satelitu Eutelsat 16A (16°E), freq. 10,803 GHz, pol. H, SR 29950, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK.

Nový investiční plán zahrnuje vytvoření a rozvoj stanic Euronews Kosovo a Euronews Severní Makedonie.

Skupina Kastrati je přední společností v mnoha oborech, i když se zabývá především energetikou. Společnost byla založena počátkem 90. let a prostřednictvím svých dceřiných společností a zastoupení má dobré postavení ve všech hlavních regionech světa. Skupina Kastrati rok od roku, desetiletí od desetiletí, zvyšuje své investice v mnoha důležitých odvětvích a stává se největším investorem v Albánii a regionu.

zdroj: satkurier.pl