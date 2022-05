Show Lego Masters od června na TV Nova

10.05.2022 14:20

DNES!

Rodinná show, kde si děti i dospělí mohou hrát a plnit si své sny, konečně dorazila na obrazovky TV Nova. Od 5. června v televizi a o týden dříve na Voyo uvidí diváci po čtyři večery to nejlepší, co se dá z barevných kostiček LEGO® stvořit bez návodu.

Dětmi i dospělými milované LEGO®, které letos slaví už 90 let své existence, je hlavní hvězdou reality show LEGO® MASTERS. Stejně jako v jiných podobných, tak i v této budou i na TV Nova hledat ty nejtalentovanější amatérské stavitele LEGO® v Česku a na Slovensku. Vítězná dvojice získá nejen finanční odměnu 500 tisíc korun, ale i neuvěřitelné zkušenosti a intenzivní zážitek. Show bude provázet moderátorská dvojice - slovenská komička Evelyn a herec Matouš Ruml.

▲ Lego Masters (foto: TV Nova)

Matouš Ruml přiblížil, co mu natáčení přineslo: „ Pro mě je nejdůležitější, že mě to vrací do dětství. Člověk si nejen hraje, ale vytváří nádherné obrazy, jiný svět. A fantazie je v životě důležitá. Umět si hrát, umět si vymýšlet příběhy. Když se na tuhle reality show budou lidi dívat, taky je to vrátí do dětství. Bude je to inspirovat, aby si hráli. Nejen se svými dětmi, ale i sami .“

Komička a příležitostná herečka Evelyn (vlastním jménem Eva Kramerová) se proslavila svými vtipnými videi na internetu, ve kterých se stylizovala do různých postav, jako jsou například sousedka Gita nebo modelka Žitele. Následoval vlastní televizní seriál Svět podle Evelyn, kde se podílela i na scénáři. Slovenskému publiku pak dokázala, že je neuvěřitelně všestranná, když skončila na třetím místě v taneční show Let's Dancea bodovala i ve slovenské verzi Tvoje tvář zní povědomě, kde skončila dokonce druhá. Na slovenské televizi Markíza moderovala čtyři sezony kultovní Farmy.

„ Nemůžu se dočkat, až to budou moci diváci vidět v televizi. Doufám, že to pro ně bude kromě jiného i inspirace, jak se dá strávit volný čas ,“ říká Evelyn.

▲ Lego Masters (foto: TV Nova)

Po čtyři večery budou diváci sledovat dvojice, které se v každém kole poperou vždy se dvěma výzvami. Na konci večera vždy jedna dvojice soutěž opustí. Finálový večer se pak ponese ve jménu tří exkluzivních a velkolepých staveb.

Novinka na tuzemských televizních obrazovkách vznikala v polské Varšavě, kde měli soutěžící ty nejlepší možné podmínky. Ve studiu je postavená obrovská kostičkárna, v níž jsou miliony kousků ikonické stavebnice k dispozici těm nejlepším stavitelům LEGO® z Česka a Slovenska.

I jedna kostka může rozhodnout o úspěchu. Už od 5. června na TV Nova ve 20:20 a od 29. května na Voyo.