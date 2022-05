Eurovize vstupuje do semifinále

09.05.2022 12:46

DNES!

Už tento týden se hudební příznivci dozvědí, kde vznikly ty nejlepší skladby šestašedesátého ročníku Eurovision Song Contest a zda se mezi nejlepší dvacítku dostane i zástupce česko-norského tria vedeného Dominikou Haškovou s písní Lights Off.

První semifinále z turínské sportovní haly Pala Alpitour odvysílá v přímém přenosu Česká televize už zítra večer. Druhé, během něhož vystoupí i kapela We Are Domi, uvede ve čtvrtek.

„ Máme za sebou dvě zkoušky, na kterých jsme odladili maximum chyb. Mám velkou radost, jak vypadá naše show, myslím, že v televizním přenosu vynikne skvěle. Přiznám se ale, že jsem nervózní. Nicméně to je zcela přirozené. Vždy, když se tak před vystoupením cítím, tak je to správně ,“ popisuje Dominika Hašková.

▲ We Are Domi - Lights Off (foto: EBU)

We Are Domi bude usilovat o postup do finále až v samotném závěru. Zatímco v národním kole měla trojice první pozici, ve světové soutěži představí svoji píseň Lights Off jako poslední. A to na pódiu, s jehož pojetím pomáhal výtvarný režisér Matyáš Vorda: „ Koncept vizuálu stojí na kontrastu mezi minimem použitého zařízení a úplného využití světelného parku, kdy mají všechna světla stejný úkol, stejný pohyb a stejnou barvu. Monochromatické ladění doplňuje LED stěna se sochou Davida. Ta symbolizuje jakousi voodoo panenku, zástupce všech chlapů. Davida jsme použili coby výtvarně nejvýstižnější vyobrazení muže .“

Choreografii pro zpěvačku Dominiku Haškovou, kytaristu Caspera Hatlestada a klávesistu Benjamina Rekstada připravila Zuzana Zizoe Veselá, hudebníky oblékne pro celosvětově přenášený pořad Jan Černý. „ Abychom našli nějakou inspiraci a reference, prohledávali jsme můj archiv a zamilovali jsme se do předělaného pracovního oblečení, se kterým pracuju poměrně často ,“ říká návrhář a dodává: „Pro Domi jsem hledal něco se sebevědomou siluetou, tak akorát na hraně pracovního oblečení a ženskosti.“

Přímé přenosy ze semifinále Eurovize letos nabídne program ČT2 v úterý 10. a ve čtvrtek 12. května, komentovat je bude Jan Maxián, informovat o hlasování tuzemských diváků pak, stejně jako loni, Taťána Kuchařová. Semifinálové večery i finále začínají shodně ve 21 hodin.

Soutěž, která se díky loňskému vítězství italské skupiny Maneskin přesunula do Turína, lze živě sledovat také v iVysílání, a to i ze zahraničí.

zdroj: ČT