TV Nova zaměstnává ukrajinské odbornice na televizní tvorbu

10.05.2022 15:31

DNES!

TV Nova pokračuje ve své pomoci lidem, kteří museli utéct před válečným konfliktem na Ukrajině. Ačkoliv směřovala a stále směřuje většinu svých aktivit na děti, snaží se pomoci i dospělým uprchlíkům a hledá jim možnosti uplatnění jak v rámci televize, tak u partnerů.

„ Snažíme se pomáhat tak, aby to mělo smysl. Rozhodli jsme se, že se nejen pokusíme zapojit několik nových kolegyň do pracovního procesu přímo u nás, ale že budeme také hledat cesty, jak je propojit s našimi partnery ,“ říká Klára Brachtlová, generální ředitelka TV Nova. „ Víme, že je tato doba pro ně složitá, a proto jim nabízíme například i psychologickou pomoc, asistenci při vyřizování dokumentů či časovou flexibilitu ,“ dodává.

V současné době pracuje přímo na Nově již několik nových kolegyň, většina z nich na kreativních či produkčních pozicích. Jednou z nich je i Victoria Trofimenko, uznávaná režisérka, producentka a scénáristka, která vedle své vlastní společnosti Alba Film a práce na řadě oceňovaných projektů také učila na kyjevské univerzitě pro divadlo, film a televizi.

„ Victoria se na Nově nyní začlenila do oddělení, které připravuje promo spoty k jednotlivým formátům. Jsme si vědomi jejího renomé, a proto společně pracujeme na tom, jak ještě lépe využít jejích zkušeností s filmovou a televizní tvorbou ,“ upřesňuje Radmila Pinkavová - Jirkovská, HR ředitelka TV Nova.

▲ Olesia Lukianenko (foto: TV Nova)

Olesia Lukianenko přišla do České republiky na počátku dubna a víceméně hned od této doby pracuje na Nově. Na Ukrajině pracovala jako seriálová kreativní producentka, některé z jejích projekty získaly mezinárodní ocenění. Olesia se v minulosti účastnila například festivalu Seriál Killer v Brně. Na Nově je nyní součástí výroby, stará se o udržitelné natáčení.

▲ Iryna Zhygaliuk (foto: TV Nova)

Iryna Zhygaliuk je zkušenou televizní profesionálkou s dvanáctiletou praxí, v posledních letech se věnovala převážně psaní scénářů a produkci televizních seriálů. Nyní je součástí týmu marketingu jako idea maker. „Je skvělé, že se můžu v pracovní době dívat na televizi, musím se přece pořádně seznámit s místní produkcí,“ směje se Iryna Zhygaliuk.

▲ Natalia Yashchenk (foto: TV Nova)

Další ukrajinskou kolegyní je Natalia Yashchenko, která nastoupila na HR a pomáhá koordinovat začlenění ukrajinských kolegyň. Natalia pracovala v Kyjevě jako business analyst a k podobné práci by se ráda vrátila, až jí to situace dovolí. Mezitím si užívá možnost pracovat s lidmi a pomáhat tam, kde je to třeba.

„ TV Nova pracuje i s dalšími ukrajinskými profesionály, třeba ve zpravodajství, a také u partnerů, kteří u nás zajišťují nejrůznější služby, například v provozu kantýny. Hledáme i možnosti v castingu pro menší role ,“ dodává Radmila Pinkavová - Jirkovská.

