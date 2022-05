RTVS zařadí archivní relaci Deník ČST

13.05.2022 15:10

DNES!

Hlavní večerní zpravodajský blok na programech RTVS dozná od soboty velkých změn. Vedle avizovaných moderátorských dvojic bude do vysílání RTVS 24 zařazena i archivní zpravodajská relace Deník Československé televize, která divákům nabídne pohled na zpravodajství před třiceti lety.

RTVS bude "Denník ČST" (Deník ČST) vysílat od 14.5.2022 denně v 18:30 hodin na televizním okruhu RTVS 24. Půjde o archivní relaci tehdejší federální televize ČST, která se na televizních obrazovkách objeví po třiceti letech.

" Jde o součást dlouhodobého seriálu, v němž divákům umožníme na denní bázi kontinuálně sledovat 30 let staré zpravodajství a 1. ledna 2023 si připomeneme 30. výročí vzniku Slovenské republiky. Rok 1992 byl pro Čechy a Slováky klíčový, rozhodovalo se o osudu Česko-Slovenska, což oba národy intenzivně prožívaly. Přinášíme divákům nesestříhané autentické reportáže z doby, kdy za nás rozhodovali Vladimír Mečiar a Václav Klaus. I mladší diváci se budou moci podívat, jak jsme žili, co se nosilo, co a jak se hlásilo ," říká Alfonz Šuran, ředitel zpravodajství RTVS.

RTVS přinese archivní zpravodajství ve vysílání i v dalších časech a relaci bude možné sledovat i na webové stránce rtvsk.sk.

Hlavní večerní zpravodajská relace "Správy o 19:00" bude během pracovních dní prodloužena na 55 minut. Změny čekají i pořad "Správy a komentáre". Relace Správy a komentáre" se bude od 14.5.2022 vysílat na programu RTVS 24 po skončení pořadu "Správy o 19:00".

Změny čekají i relaci "Počasie". Od stejného data provozovatel nabídne krátkou grafickou informaci o počasí hned po hlavní zpravodajské relaci a kompletní informace v relaci "Počasie" po sportovním zpravodajství "Góly-body-sekundy".