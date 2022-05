Signál rádio rozšířilo pokrytí - je v DAB+ multiplexu

19.05.2022 12:17

DNES!

Vysílání Signál rádia si mohou od dnešního dne naladit posluchači v dalších částech Čech. Stanice je nově součástí digitálního rozhlasového multiplexu ve standardu DAB+ operátora RTI cz.

Signál rádio vysílá s audio bit ratem 88 kbit/s v audio kodeku AAC-LC s ochranou chyb EEP-2A. Je to v pořadí osmá rozhlasová stanice v DAB+ síti RTI cz. Společnost také šíří veřejnoprávní stanici ČRo Karlovy Vary, dále Rádio 1, Rádio Beat, DAB Plus Top 40, Rádio Proglas, Rádio 7 a Rádio Ukrajina.

▲ Signál rádio míří za dalšími posluchači (foto: FB/Signál rádio)

Signál rádio se zaměřuje na domácí a zahraniční hudbu 80. let. Vedle "osmdesátek" svým posluchačům přináší aktuální zpravodajství a zajímavé informace a tipy.

Pokrytí stanice Signál rádio se díky vstupu do DAB+ významně rozšířilo a to do dalších částí Čech, kde doposud neměla analogové vysílače. Stanice dosud vysílala prostřednictvím několika VKV/FM vysílačů (Praha, Brno, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Jičín a Mělník) /některé další vysílače od dubna přenechala stanici Rádio Spin/. Od čtvrtka 19. května stanici naladí s DAB+ přijímači i posluchači v okolí vysílačů Praha - Strahov, Plzeň - Sylván, Klatovy - Doubrava, Beroun - Záhrabská, České Budějovice - Kluk, Kašperské Hory - Javorník, Jáchymov - Klínovec, Karlovy Vary, Třebouňský vrch a Příbram - Hvězdárna.