TV Prima natáčí nový seriál: Pálava - život zalitý sluncem

19.05.2022 10:44

DNES!

Na Pálavu přijíždí partička kamarádů, bývalých spolubydlících z vysokoškolské koleje, kteří se tu každých pět let pravidelně scházejí, aby zavzpomínali na staré časy. Michal Isteník, Patrik Děrgel, Pavla Dostálová, Jiří Panzner nebo Denisa Nesvačilová tak budou hrdiny nové, 12dílné série, která ukáže, jak se žije na Moravě.

Pětice hrdinů díky náhodě a starému kamarádovi zůstane na Pálavě místo dvou dnů na neurčito, a tím začíná jejich životní dobrodružství. Burzovní makléř Jaromír Kerndl (Patrik Děrgel), sportovkyně Ája (Denisa Nesvačilová), svérázný flegmatik Michal (Michal Isteník), knihkupec Filip Kořínek (Jiří Panzner) a podnikatelka Iveta (Pavla Dostálová) si uvědomí, že odpočinek je stejně důležitý jako tvrdá práce. A že tyhle dvě věci musí vždycky zůstat v rovnováze, přesně vyvážené jako chuť lahodného vína. Pálava tak ukáže, že možná nastal čas pro životní změnu.

▲ Natáčení seriálu Pálava - život zalitý sluncem (foto: FTV Prima)

„ Je skvělé natáčet mimo Prahu, být od toho ruchu, ale zase na druhou stranu nejste doma, a tak se vám stýská po rodině ,“ prozrazuje Patrik Děrgel a souhlasí s ním i ostatní kolegové. „ Každé natáčení je tak trochu tábor, a jelikož jsme asi 250 kilometrů od domova a zůstáváme tu i po natáčení, tak tu jsme jak na dětském letním táboře ,“ přiznává Denisa Nesvačilová, která si zahraje osudovou krásku Áju, která ale v lásce nemá moc štěstí.

Jejím opakem bude ambiciózní a vdaná Iveta. „Je to taková organizátorka zájezdu - a taky tu zůstane jako ostatní, i když vůbec nechtěla. Budu to tady dávat do pucu, obzvláště Tomáše Matonohu,“ naznačuje Pavla Dostálová.

▲ Natáčení seriálu Pálava - život zalitý sluncem (foto: FTV Prima)

Další vyloženě pohodovou postavou je Michal v podání Michala Isteníka. „ Je to milý kluk, který si z ničeho nedělá hlavu, procestoval celý svět, bydlí v obytném autě .“ Posledním do party je hloubavý Filip „ Je to kladná postava, trochu mimoň, prodává v knihkupectví a tady na Pálavě bude i se synem, kterého velice brzo zplodil ,“ doplňuje partičku herec Jiří Panzner.

V seriálu, o jehož nasazení bude televize Prima diváky včas informovat, se objeví celá řada známých tváří - Bolek Polívka, Pavel Zedníček, Jaromír Dulava, Tomáš Matonoha, Miroslav Táborský, Pavel Nečas, Jana Krausová, Jana Paulová, Robert Jašków, Hana Holišová a další. Producentem seriálu je Tomáš Vican. O režii se podělí tři režiséři - Jaroslav Fuit, Petr Kolečko a Petr Nikolaev. Tvůrci seriálu jsou Petr Kolečko a Tomáš Vávra. Filmaři navštíví lokace na Břeclavsku. Natáčet tak budou v okolí Sedlece a Valtic, v Novém Přerově, Mikulově, v Lednici, kolem lednických rybníků nebo na Mušlově u Farmy Pálava.

zdroj: FTV Prima