MTS TV: RBK TV, Radost Moja a Box TV v HEVC

19.05.2022 09:53

DNES!

Další programy z nabídky ruské satelitní pay-tv platformy MTS TV, telekomunikačního operátora MTS, byly nově překlopeny z MPEG-4 (H.264) do novějšího kodeku HEVC (H.265). Z programů operátora se jedná o stanice Radost Moja, Box TV a RBK TV.

Změna kodeku u výše uvedených stanic proběhla ve středu 18. května 2022 s cílem zlepšení obrazové kvality distribuce.

▲ Jedna ze starších reklamních kampaní MTS TV

Zároveň byla stanice „Radost Moja“ zařazena do balíčků "Standartnyj" (Standard) a Maximalnyj (Maximum). Rovněž je stanice dostupná v archivních tarifech Bazovyj (Basic) a Bazovyj Plus (Basic Plus).

Stanice „Šalun“ je nyní součástí balíčku Maximalnyj a v tématickém balíčku "Posle polunoči" (After midnight / Po půlnoci).

MTS nabízí svoji placenou televizi na satelitu ABS 2A (74,7°E) v ruském svazku. Programová nabídka je kryptována systémy Verimatrix a Irdeto.