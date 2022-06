Slané nejvíc konzumujeme u televize. Nejčastěji jsou to chipsy a oříšky

07.06.2022 11:30

Slané pochutiny si nejméně jedenkrát do týdne dopřeje 46 % Čechů aktivních na internetu. Častěji je konzumují muži - ženy dávají přednost sladké chuti. Ze slaných dobrot Češi nejraději sahají po brambůrkách nebo oříškách a semínkách. Slané mlsání je nejběžnější při domácím sledování televize či filmů.

Výzkum realizovala společnost Nielsen Admosphere metodou online sběru na vzorku pěti set respondentů z internetové populace Českého národního panelu starších 15 let. Doplnění pak tvoří výsledky z monitoringu reklamy Ad Intel společnosti Nielsen Admosphere, podle kterých je nejsilnějším inzerentem segmentu od začátku roku značka Lay's.

▲ Preferovaná chuť pochutin (foto: Nielsen Admosphere)

Souboj mezi slanými a sladkými pochutinami je v Česku vyrovnaný - slané chuti dává přednost 41 % internetových Čechů a sladké 40 %. Jedna pětina potom ani jedné. Z hlediska pohlaví se ale potvrzuje, že ženy (45 %) mají sladké raději než muži (36 %). Naopak slaným pochoutkám holdují spíše muži (44 % oproti 37 % žen) a také pro mladší věkovou skupinu 15 až 34 let jsou atraktivnější slané dobroty (51 %) než ty sladké (40 %).

Alespoň jednou týdně si slané pochutiny, jako jsou brambůrky, tyčinky nebo oříšky, dá 46 % internetových Čechů - denně ale jen 3 %. V menší frekvenci (jen několikrát za měsíc) slané mlsá 24 %, jedenkrát měsíčně 11 % a ještě méně často než jednou za měsíc 17 % dotázaných. Mezi nejnáruživější konzumenty slaných dobrot patří nejmladší věková kategorie od 15 do 34 let (alespoň několikrát týdně jí slané pochoutky 30 % z nich). Oproti tomu podíl lidí nad 45 let, kteří jí slané alespoň několikrát týdně, je ze všech nejmenší, tedy 14 %. 2 % Čechů pak nejí slané pochutiny vůbec.

▲ Nejoblíbenější druhy slaných pochutin (foto: Nielsen Admosphere)

Slané občerstvení patří k televizi

A jaké jsou příležitosti ke konzumaci slaného občerstvení? Nejčastěji si ho lidé dopřávají při domácím sledování televize nebo filmů - to platí pro 65 % respondentů, kteří jedí slané pochutiny. Na oslavách (včetně těch silvestrovských) si slané dává 53 % a při návštěvách rodiny či přátel 48 %. Jen tak, tedy kdykoliv mají chuť, jí slané 47 %. V kině slané pochutiny konzumuje 16 % a opět mnohem více mladší respondenti do 34 let (32 %) než ti starší (15 % ve věku 35 až 44 let a 5 % starších 45 let).

Chipsy a oříšky jednoznačně vedou

Co se týče oblíbenosti druhů slaných pochutin, na prvním (a druhém) místě jsou chipsy a brambůrky (60 %), které mají rádi zejména mladší respondenti do 34 let, a oříšky nebo semínka (60 %), které o něco více preferují ženy. Třetina těch, kteří jí slané pochutiny, má ráda slané tyčinky či preclíky (34 %) a 31 % nejvíce chutnají menší slaná jídla jako chlebíčky, slané pečivo nebo quiche. Pro více než čtvrtinu patří mezi nejoblíbenější slané pochutiny krekry, křupky nebo bruschetty (27 %) a pro 21 % popcorn, u kterého je zajímavá disproporce oblíbenosti napříč věkem, kdy mezi nejmladšími respondenty (15 až 34 let) ho zvolilo 38 %, ale mezi nejstaršími (45+) pouze 9 %.

Nejčastějším místem nákupu slaných dobrot je pro ty, kteří slané pochutiny jedí, supermarket či hypermarket (87 %). V malém obchodě je nakupuje 29 % a přes internet 5 % stejně jako v obchodě se zdravou výživou.

Slané pochutiny v reklamě

Co se týče reklamy na nejrůznější slané pochutiny, vedla v období leden-duben 2022 značka Lay's, která v českých médiích umístila inzerci v celkové ceníkové* hodnotě přes 48 milionů korun. Na druhém místě byla značka Bohemia s objemem reklamy v hodnotě více než 21 milionů korun a na třetím POM-BÄR s inzercí v hodnotě přesahující 13 milionů korun.