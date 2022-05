JustWatch CZ: Top Gun a The Kids in the Hall v týdnu nejžádanější

24.05.2022 14:32

DNES!

Ve dvacátém týdnu roku 2022 uživatelé na streamovacích platformách nejvíce vyhledávali film Top Gun a kanadskou komediální skečovou show The Kids in the Hall. Vyplývá to z monitoringu společnosti JustWatch CZ.

Z filmů byl nejsledovanější Top Gun. Na druhém místě se umístil snímek Spirála strachu: Saw pokračuje a TOP3 uzavírá rodinná komedie Vánoční skřítek.

▲ Nejsledovanějších 10 filmů na streamovacích platformách v Česku (foto: JustWatch CZ)

Ze seriálů byl nejžádanější zmíněný titul The Kids in the Hall. Druhým nejčastějším vyhledávaným titulem byl seriál Zakletý v čase a třetí pozici obsadil seriál Stranger Things.

▲ Nejsledovanějších 10 seriálů na streamovacích platformách v Česku (foto: JustWatch CZ)

Další nejčastěji vyhledávané tituly na streamovacích platformách pokrytých měřením JustWatch CZ přinášejí přiložené grafy.

JustWatch je mezinárodní průvodce streamováním, který pomáhá více než 20 milionům uživatelů měsíčně najít něco skvělého ke sledování na Netflix, Prime Video, Disney+ atd. ve 100 zemích.