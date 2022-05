Nová talk show Magic Show od června na Prima COOL

24.05.2022 09:45

Nová talkshow kouzelníka Radka Bakaláře míří na obrazovky televize Prima COOL. V prvních pěti dílech vysílaných před létem vykouzlí a okouzlí tyto hvězdné hosty - Karla Kováře alias Kovyho, Evu Burešovou, Annu Julii Slováčkovou, Kamila Bartoška alias Kazmu Kazmitche a Jaro Slávika - porotce Česko Slovensko má talent a známého „milovníka“ kouzelníků.

Nebudou chybět ani kouzelnické sázky. Uvidíte mu přímo pod ruce, a přesto budete žasnout.

Nový pořad MAGIC SHOW bude od 2. června vysílat každý čtvrtek ve 21.40 hodin kanál Prima COOL.

▲ Magic Show - brzy na Prima COOL (foto: FTV Prima)

Nový originální pořad MAGIC SHOW Radka Bakaláře, nejuznávanějšího kouzelníka nové generace, ve kterém VIP hosté zažívají neuvěřitelná kouzla doslova na vlastní kůži. Radek není jen skvělý iluzionista, ale také moderátor a manipulátor lidské mysli. Kombinace těchto faktorů a jeho nadčasové pojetí kouzel zaručují neopakovatelný zážitek. V jednotlivých epizodách se zapojí i samotní diváci, a mohou se tak naučit tzv. chytrou sázku, tedy sázku, kterou vždy díky jednoduchému triku vyhrají.

Podlehněte magii Radka Bakaláře, jehož originální talkshow vás doslova okouzlí! Vítejte ve světě VIP hostů, triků, iluzí a kouzel - a dávejte dobrý pozor, protože jen tak se i vy můžete stát okouzlujícími, kamkoli vkročíte. Na svém kontě má Radek 2165 vystoupení, 65 842 minut před živým publikem, 57 834 spotřebovaných karet a 0 prozrazených kouzel.

Radek Bakalář je už řadu let nejvyhledávanější iluzionista, mentalista a kouzelník Česka a Slovenska. Zúčastnil se mimo jiné show Česko Slovensko má talent. Magii a kouzlům se aktivně věnuje 26 let. Na kontě má titul mistra ČR i mezinárodní ocenění. Mimo to je také zdatným moderátorem a bavičem. Od svých osmi let kolem sebe vytváří nepochopitelné zázraky. Právě už jako malý kluk se zamiloval do kouzel a magie.

▲ Magic Show a Radek Bakalář - brzy na Prima COOL (foto: FTV Prima)

Postupem času se z „neobyčejného“ koníčka malého kluka stala vlastní cesta za snem, při které nasbíral nespočet prvních míst na mezinárodních soutěžích v moderní magii, včetně titulu Mistr České republiky. Dokonce dlouhá léta patřil k TOP 10 tanečníkům street dance v ČR... Ano, k tanečníkům, čtete správně.

Jeho další velkou vášní je totiž tanec, konkrétně jmenovaný street dance. Právě díky kombinaci kouzel a tance vyhrával jak kouzelnické soutěže, tak i taneční battly. V roce 2010 byl přihlášen do televizní soutěže Česko Slovensko má talent a z 6000 uchazečů se probojoval až do samotného finále.

Po skončení soutěže se v kouzlech chtěl posunout na úroveň, která u nás nemá obdoby, a tak začal navštěvovat zahraniční uzavřené kongresy kouzelníků z celého světa. Získané zkušenosti ho přivedly na myšlenku vytvořit projekt Revolution of Magic na serveru YouTube, a tím jeho cesta za snem nabrala neuvěřitelný spád. Rázem se z něj stal nejvyhledávanější a nejsledovanější kouzelník na sociálních sítích.

Připravuje podzimní tour, která proběhne v deseti českých městech. Přes dva roky trvající nucená přestávka je u konce. Radek Bakalář se na podzim opět rozjede do deseti českých měst, kde mohou návštěvníci zažít okouzlení na vlastní kůži z bezprostřední blízkosti, s neopakovatelnou atmosférou a s Radkovým originálním pojetím moderní magie.

Pořadí dílů:

2. 6. - Jaro Slávik

9. 6. - Kazma

16. 6. - Kovy

23. 6. - Eva Burešová

30. 6. - Anna Julie Slováčková

