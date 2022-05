Ve středu výluka vysílače Krásné

21.05.2022 11:34

DNES!

Na středu 25. května 2022 je naplánována výluka televizního a rozhlasového vysílání z vysílače Krásné. Během odstávky vysílače nebude z něj možné přijímat televizní a rozhlasové programy.

Výluka "televizních" multiplexů proběhne od 6:00 do 15:00 hodin. V uvedeném čase nebude možné naladit DVB-T2 multiplex 21, multiplex 22 a multiplex 23.

Odmlčí se také rozhlasové stanice a to od 10:00 do 15:00 hodin. V časovém rozmezí nebudou z vysílače šířeny stanice ČRo Radiožurnál, ČRo Dvojka, ČRo Vltava, ČRo Pardubice, Frekvence 1, Rádio Blaník a Rádio Impuls. Nebude dostupný ani digitální signál ČRo v systému DAB+.

Důvodem pro výluku vysílání je pravidelná kontrola vysílače, anténních systémů, údržba energetiky a vysílací technologie.

Z významných vysílačů proběhne v příštím týdnu také odstávka vysílače Sušice - Svatobor a to 26.5.2022 od půlnoci do šesté hodiny ranní. V tomto časovém úseku nebude možné naladit celoplošné DVB-T2 sítě 21, 22 a 23. Ve stejný den od 10. do 15. hodiny nebudou tytéž multiplexy šířeny z vysílače Vsetín - Bečevná.