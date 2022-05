JustWatch CZ: Roste HBO Max, klesá Netflix

12.05.2022 11:52

DNES!

Streamovací platforma HBO Max po svém březnovém startu, kdy nahradila původní platformu HBO GO, získává přízeň zákazníků v České republice. Během prvního kvartálu 2022 se její podíl zvýšil o dva procentní body. Konkurenční služba Apple TV+ ve stejném období mírně klesla a její podíl se snížil o 1% bod.

Po nahrazení HBO GO novou službou HBO Max se její podíl na trhu zvýšil na 5%. Netflix si přes mírnou ztrátu (-1%) stále udržuje svoji vedoucí pozici u uživatelů (42%, zatímco O2 TV se do konce března podařilo navýšit svůj share o 3 procentní body. Vyplývá to z dat JustWatch.

▲ Share streamovacích platforem na českém trhu (foto: JustWatch)

▲ Share streamovacích platforem na českém trhu - vývoj během prvních tří měsíců roku 2022 (foto: JustWatch)

JustWatch je mezinárodní průvodce streamováním, který pomáhá více než 20 milionům uživatelů měsíčně najít něco skvělého ke sledování na Netflix, Prime Video, Disney+ atd. ve 100 zemích.