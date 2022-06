Lepší.TV MAX - nový programový balíček Lepší.TV

22.06.2022 11:25

DNES!

Provozovatel OTT platformy Lepší.TV přidal do své nabídky nový programový balíček Lepší.TV MAX, který má oproti standardnímu balíčku dalších 10 stanic a možnost sledování obsahu v ultra vysokém rozlišení (UHD) ve formátu 4K.

Velikým lákadlem nového balíčku MAX je rozšíření nabídky sportovních stanic. Na přání uživatelů Lepší.TV do nabídky znovu přidává stanice Nova Sport 1 a Nova Sport 2. Diváci si tak mohou užít zápasy obrovskou škálu sportů včetně živých přenosů NHL. V rámci balíčku je rovněž i stanice FightBox, která se zaměřuje na bojová umění.

▲ Nový programový balíček Lepší.TV MAX (foto: Lepší.TV)

Milovníky filmů a seriálů potěší brzké přidání stanic AXN, AXN White a AXN Black, které přináší nonstop záplavu akčních, romantických i kriminálních filmů a seriálů. Stanice AXN budou v balíčku dostupné od 1.7.2022. V balíčku MAX je také stanice Extasy 4K, která nabízí programovou nabídku pořadů pro dospělé v rozlišení 4K.

Lepší.TV nezapomněla ani na milovníky přírody. Do balíčku MAX přidává také stanici Fishing and Hunting, která vysílá pořady z oblasti rybolovu a myslivectví. U dvou stanic, a to Love Nature a NASA TV navíc zpřístupnila sledování v ultra vysokém 4K rozlišení.

Jednatel společnosti goNET, která Lepší.TV provozuje uvedení balíčku komentoval takto: „ Chtěli jsme nabídnout našim divákům možnost sledovat jejich oblíbené sportovní stanice bez toho, abychom museli plošně zvyšovat ceny. Ti, kteří tedy mají o extra sportovní kanály a jiné prémiové stanice zájem, si za pár korun navíc mohou pořídit balíček MAX a pro ostatní diváky zůstává stále stejná skvělá cena za standard .“

Balíček Lepší.TV MAX stojí 289 Kč měsíčně a přináší 139 TV stanic, sledování až 100 dní zpětně, 1800 filmů a sledování ve 4K. Samozřejmě bez závazku a s možností kdykoli balíček změnit nebo zcela zrušit.