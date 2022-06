United Group sloučí 3 platformy v 8 zemích

22.06.2022 09:53

DNES!

Společnost United Group, provozovatel placené televize a širokopásmových služeb v jihovýchodní Evropě se sídlem v Amsterdamu, odhalila zajímavé plány na konsolidaci svých DTH služeb v celém regionu. Firma chce provozovat jednu satelitní platformu z jedné orbitální pozice.

United Group proto oslovila satelitní operátory ohledně poskytnutí satelitní kapacity pro své plány. Zmíněný subjekt aktuálně provozuje 3 DTH platformy: Nova Hellas, Total TV a Vivacom v osmi zemích: Řecku, Bulharsku, Bosně a Hercegovině, Chorvatsku, Severní Makedonii, Černé Hoře, Srbsku a Slovinsku s dosahem přibližně do 40 milionů diváků.

Skupina United Group chce konsolidací a předem na jedinou satelitní platformu využít nové přenosové standardy (DVB-S2/8PSK) a kompresní technologie (HEVC) k maximalizaci výkonu. Konsolidace usnadní také zavádění nových technologií, lepší kvalitu přenosu a inovativní služby pro zákazníky.

▲ Platformy United Group (foto: United Group/satkurier.pl)

V současné době United Group poskytuje své DTH služby z kapacit několika operátorů (Eutelsat, Azerspace, Intelsat) na několika orbitálních pozicích (13°E, 16°E a 45°E), využívá starší kompresní technologie (MPEG-4 pro SD i HD kanály) a přijímací paraboly o různých velikostí.

Nejpopulárnější platformou je Total TV, která působí v největším počtu balkánských zemí (kromě Bulharska a Řecka), využívá satelit Eutelsat 16A (16°E) a systémy podmíněného přístupu Irdeto, Videoguard a Conax.

Řecká platforma Nova je šířena z kapacit satelitního systému Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E, takže přesun na blízký satelit (16°E) stejného operátora by pravděpodobně nebyl problém a zřejmě by to bylo také levnější s ohledem na cenu za kapacitu. Transpondéry na Hot Birdu by byly pravděpodobně poměrně rychle využity pro polské či jiné DTH platformy, které zde již fungují. Platforma Nova používá systém Irdeto.

Bulharská platforma Vivacom pracuje na nejexotičtějším satelitním systému (AzerSpace 2 / Intelsat 38) z pozice 45°E). Používá systémy Irdeto a Videoguard a většina programů je v MPEG-4 a v SD rozlišení. Lze předpokládat, že to bude právě Vivacom, kdo se nejrychleji dostane na jednu z pozic 16°E nebo 13°E.

Samozřejmě je snadné psát o takové konsolidaci a reorganizaci služeb, ale důležité budou strategické dohody s řadou hráčů, od satelitních operátorů přes poskytovatele systémů podmíněného přístupu až po samotné nabízené kanály, které musí dodávat zdrojový signál v odpovídající kvalitě a rozlišení. To bude zahrnovat také volbu jediné satelitní orbitální pozice, jednotný kódovací systém pro set-top boxy, moduly CI a jedinou anténní soustavu pro příjem, jakož i jediný teleport (uplink) pro přenos obsahu na zvolený satelit.

Portál satkurier.pl odhaduje, že služba pro všechny uvedené země bude provozována pod značkou Total TV na satelitu Eutelsat 16A (16°E) se systémy Irdeto a VideoGuard.

Překvapením by byla volba nových satelitů Eutelsat Hot Bird 13F a Eutelsat Hot Bird 13G na 13°E po jejich spuštění ve 2. čtvrtletí 2023.

Srdjan Djurdjevic, generální ředitel United Cloud, inovačního centra skupiny United Group, řekl: " Konsolidace všech televizních služeb na jedné platformě je mnohem víc než jen obchodní rozhodnutí. Je to další důkaz našeho odhodlání dále rozvíjet služby nové generace díky možnostem satelitů nové generace ."

zdroj: satkurier.pl + United Group