Česká televize natočila jazykový kurz češtiny pro cizince

12.07.2022 11:50

3dny

Česká televize připravila pro děti, které se učí češtinu jako cizí jazyk, nový vzdělávací pořad Čeština s Mínou a Týnou. Šestadvacetidílný animovaný seriál provede malé diváky základními slovíčky a vazbami, se kterými se v běžném životě často potkávají. Pořad vznikl ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem a dostupný je bezplatně na vzdělávací platformě České televize ČT edu.

„ V září nastoupí do českých škol řada nových žáků-cizinců. Někteří z nich ještě příliš neovládají český jazyk, přitom jeho zvládnutí je základním předpokladem toho, aby se do výuky dobře zapojili a škola je bavila. Chtěli jsme jim tak ještě před začátkem nového školního roku nabídnout pomůcku, díky které si posílí znalost základních slovíček a vazeb. Na pořadu Čeština z Mínou a Týnou jsme spolupracovali s didaktiky češtiny jako druhého jazyka a na září k němu chystáme s NPI i metodiky, další pracovní listy a další aktivity, které umožní učitelům s videy lépe pracovat přímo ve školních hodinách ,“ říká vedoucí komunikace ČT a webu ČT edu Alžběta Plívová.

▲ Mína a Týna skládají mapu Evropy (foto: ČT)

Seriál, ve kterém vystupuje animovaná kočka Mína a její kamarádka, myš Mína, nabízí dvacet šest pětiminutových dílů. Každý se obsahově opírá o konverzační okruhy definované pro jazykovou úroveň A1 a je doprovozen jednoduchým česko-ukrajinským slovníčkem. Formou i tempem řeči je pořad přizpůsobený zejména mladším dětem, začátečníkům. Česká televize využila pro přípravu seriálu úspěšný původní jazykový kurz Němčina s Mitzi a Maus.

„ Je skvělé, že Česká televize takto operativně zareagovala a připravila tento vzdělávací pořad. Výuková videa jsou výborným doplněním k výuce češtiny jako druhého jazyka, kterou děti ve školách od září budou mít a nutně potřebují. Je také fajn, že vide nepoužívají zprostředkovací jazyk (v tomto případě ukrajinštinu), ale přímou metodu výuky. Tím budou přístupná všem dětem, které se budou učit česky ,“ říká programová ředitelka META Kristýna Titěrová. META se v České republice od roku 2004 věnuje začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem do českého vzdělávání.

▲ Malý slovníček Míny a Týny (foto: ČT)

Česká televize na portálu ČT edu pro české učitele a žáky přicházející z Ukrajiny připravuje speciální materiály od prvních dnů po vypuknutí války. Vedle bilingvních pracovních listů, adaptačních her nebo pomůcek pro výuku češtiny, nabídla i řadu videí s titulky v ukrajinském jazyce. Včetně přípravného kurzu na středoškolské přijímací zkoušky z matematiky. Materiály v ukrajinském jazyce patří od února k nejnavštěvovanějším tematickým sekcím webu ČT edu.

zdroj: ČT