Telly spustila letní kampaň, přináší o stupeň lepší nabídku

11.07.2022 13:30

Televizní operátor Telly spouští svou novou letní kampaň s ústředním sloganem „Plaťte méně, dívejte se více“. Součástí kampaně jsou atraktivní slevy na všechny nabízené programové balíčky.

Nová letní kampaň televizního operátora Telly se nese v duchu záměrné jednoduchosti a cenové výhodnosti. Přestože většina komodit v posledních týdnech zdražuje, Telly naopak snižuje ceny a až do konce roku nabízí dražší balíčky za cenu levnějších.

▲ Letní kampaň Telly (foto: Telly)

V praxi to znamená, že za cenu tarifu Malý (standardně 250 Kč/ měsíc, 64 TV stanic) dostane zákazník Střední (450 Kč/ měsíc, 103 stanic), za cenu Středního získá Velký (650 Kč/měsíc, 121 stanic). Pokud si zákazník v průběhu akce objedná balíček Velký, dostane k němu až do konce roku jako dárek HBO.

Aktivaci konkrétního zvýhodněného tarifu je možné provést kdykoliv do konce prázdnin, samotná zvýhodněná cena platí do konce letošního roku. Znamená to, že kdo si službu objedná dříve (nejpozději do konce srpna), bude ji mít levnější déle. Více informací najdete na stránce: https://telly.cz/akcni-nabidka.

Všechny prvky reklamní aktivační kampaně se objeví výhradně v online prostředí prostřednictvím statických a dynamických bannerů. Reklamní kampaň pro Telly jako již tradičně připravila agentura Grizzlink. Počítá se s jejím nasazením také na sociálních sítích Facebook a Instagram.

„ Vždy se našim zákazníkům snažíme přinášet bonus navíc, takovou pozornost podniku. V době všeobecného zdražování přicházíme s cenovým zvýhodněním jehož délka závisí i na tom, jak rychle si zákazníci službu objednají ,“ říká Jan Schöppel, šéf marketingu televize Telly.