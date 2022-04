Telly: Soutěž o vstupenky na zápas Jiřího Procházky v Singapuru

25.04.2022 12:31

Televizní operátor Telly si pro fanoušky MMA a Jiřího Procházky přichystal soutěž. Hraje se o merchandise z kolekce BJP, hlavní cenou soutěže pak je návštěva titulového zápasu v Singapuru. Výhra pro dvě osoby zahrnuje letenky i ubytování.

Televize Telly soutěž spustila v pondělí 25. dubna. Potrvá až do 15. května a bude mít celkem tři kola, v nichž se bude hrát o merchandaise profesionálního MMA zápasníka Jiřího BJP Procházky. K účasti ve hře stačí jediné - objednat si balíček Telly Sport online na 14, 30 nebo 365 dní.

V každém soutěžním kole se jednou týdně bude losovat 5 BJP balíčků (celkem 15 výher). Dárkové balíčky BJP z limitované zápasové kolekce obsahují podepsané tričko, snapback čepici, náramek a ponožky.

▲ Jiří Procházka (foto: Telly)

To ale není vše. Po skončení tří kol Telly soutěže se ze všech účastníků soutěže vylosuje jeden šťastlivec, který získá dvě first class vstupenky v blízkosti oktagonu a k tomu bezplatné ubytování a letenky do Singapuru. Právě zde se totiž Jiří Procházka popere o titul. Zápas se odehraje 11. června na turnaji UFC 275. Český zápasník bude soupeřit o titul polotěžké váhy se současným šampionem Gloverem Teixeirou. Více informací o soutěži naleznete na webu: telly.cz/bjp-soutez.

„ Jsme velice rádi, že díky spolupráci s Jiřím Procházkou a organizací UFC můžeme našim zákazníkům zprostředkovat tento unikátní zážitek titulové bitvy v Singapuru ,“ říká Jan Schöppel, marketingový ředitel televize Telly.

Jiří BJP Procházka (14. října 1992) je český bojovník smíšených bojových umění (MMA) v polotěžké váze (light heavyweight, do 93 kg). V roce 2015 podepsal smlouvu s japonskou organizaci Rizin FF a je historicky prvním držitelem a obhájce titulu v polotěžké váze, který tato organizace vydala. Od roku 2020 nastupuje v UFC, nejprestižnější organizaci smíšených bojových umění. Trénuje v klubu Jetsaam Gym Brno pod vedením trenérů Martina Karaivanova a Jaroslava Hovězáka.

zdroj: Telly