Podzim na menších kanálech Primy: Rozšíření vlastní tvorby

02.08.2022 17:01

DNES!

Televize Prima dnes odhalila pořady, které na diváky čekají v nadcházející podzimní televizní sezóně. Novinky si přichystala nejenom na hlavní kanál TV Prima ale také pro své menší tématické programy.

„ Podzimní schéma kanálu Prima COOL výrazně rozšiřujeme o původní tvorbu. Nové pořady budou ztřeštěné, neotřelé a leckdy na hraně. Nebojíme se ani odvážnějších témat - budeme debatovat o sexu v Jednou jsi dole, jednou nahoře s Milošem Pokorným. Na plyn šlápneme v auto-moto pořadech Bábovky a plechovky, Blondýna, kutil a zabiják a Fotr na tripu. Improvizovat budeme nejen v Prima Partičce, ale i v soutěžní show K.O.MICI. COOLácké stálice Simpsonovi, Hvězdná brána a TOP GEAR rozšíříme o animák Brickleberry, plný legračních postaviček a ujetých vtípků ,“ přibližuje klíčové pořady Roman Mrázek, programový ředitel skupiny Prima.

▲ Blondýna, kutil a zabiják. Show uvede Prima COOL (foto: FTV Prima)

Prima MAX přinese akční thrillery, katastrofická dramata i romantické komedie, zkrátka pestrou nabídku filmových titulů pro každého, včetně celé řady premiér. Ve filmu Sešup se idylická lyžařská dovolená v Alpách promění v boj o život. V hlavní roli se představí Will Ferrell a Julia Louis-Dreyfusová. Milovníky katastrofických dramat zaujme snímek 13 minut, ve kterém největší americké tornádo zpustoší celé město. O chvíle napětí se postará i režisér kultovního hororu Kruh Gore Verbinski. Pro diváky natočil psychologický thriller Lék na život o ambiciózním, mladém manažerovi, který od svých nadřízených dostane za úkol přivézt z odlehlého a tajemného sanatoria nepostradatelnou hlavu jejich firmy.

Úspěšný režisér Guy Ritchie představí krimi novinku Rozhněvaný muž s Jasonem Stathamem v roli tajemné posily bezpečnostní firmy. Milovníky romantiky pak potěší snímek Serena, natočený na mnoha místech v České republice s Jennifer Lawrencovou a Bradleym Cooperem v hlavních rolích.

▲ Bábovky a plechovky. Show uvede Prima COOL (foto: FTV Prima)

Prima KRIMI, která přináší převážně zahraniční seriály s detektivní tematikou, baví diváky již přes čtyři roky. Letošní podzim nabídne celou řadu oblíbených seriálových stálic, mezi které patří Námořní vyšetřovací služba, Vraždy v Midsomeru, Columbo nebo Sběratelé kostí. Diváci se ale mohou těšit i na premiérové díly oblíbených sérií. Na obrazovky se s novými případy vrátí ve třetí řadě seriálu McDonaldová a Dodds, nové epizody přinesou i Vraždy na Sandhamnu a Vraždy u jezera. Vrcholem podzimního programu stanice bude v české premiéře uvedený seriálový hit Nezvěstná se Stanou Katicovou v hlavní roli.

Prima LOVE, nejzamilovanější český kanál, opět nabídne program plný Lásky, Osudů, Vztahů a Emocí. Pro divačky si připravil historickou kostýmní telenovelu Anastázie i celou řadu filmových premiér. Na obrazovky se vrátí také první v Česku natočená telenovela - Ošklivka Katka. Těsně po mezinárodním uvedení pak Prima LOVE zařadí do vysílání nový seriál Barvy Palerma z italské produkce v hlavní roli s ženami zbožňovaným tureckým krasavcem Canem Yamanem.

Prima SHOW, nejnovější, jedenáctý kanál skupiny Prima, zazáří na podzim pestrou paletou těch nejlepších a nejoblíbenějších českých i zahraničních reality show. Nabídne dojemné, láskyplné momenty, dechberoucí proměny. Novinkou bude soutěž o královnu krásy Česká Miss Essens. Osm epizod přiblíží náročnou cestu k vysněnému titulu královny krásy. A to vše pod vedením topmodelky Pavlíny Němcové. Ve hře budou změny image, výzvy a hádky.

Nejoblíbenější dokumentární kanál Prima ZOOM a druhý nejlépe hodnocený televizní kanál vůbec (podle Atmedia 2022) představí i na podzim spoustu dokumentárních filmů a seriálů a na 30 premiér týdně. Za pozornost rozhodně stojí nejnovější řada seriálu Dálnice vedoucí peklem, Mýty: Největší záhady lidstva a pokračovat budou reportážní pořady ze světa i z domova Prima ČESKO a Prima SVĚT.

CNN Prima NEWS se od začátku roku 2022 daří. Díky zásadním událostem na Ukrajině, kdy měla multiplatforma ve válečných oblastech několik týdnů minimálně dva štáby, se podařilo navýšit diváckou základnu. Přízeň lidí u obrazovek si CNN Prima NEWS udržela a zůstává stabilně nad hranicí 1,5% share v CS 15+. Podzim na CNN Prima NEWS: „S námi si lépe pohlídáte svoje peníze“. Pořad Co na to vaše peněženka, který se snaží jasnou a srozumitelnou formou podávat složitá ekonomická témata s přímým vlivem na životy diváků, dostane větší prostor ve vysílání. Zpravodajská multiplatforma chystá také mimořádně obsáhlé zpravodajství k podzimním volbám v září. Unikátní průzkum na téma „Víme, co lidi doopravdy trápí“, ve spolupráci se střediskem empirických výzkumů STEM ukáže, jak jsou na tom obce v Česku a kde se žije lépe.

Prima rozšíří Zprávy z regionů: Regionální redakce v čele s Markétou Fialovou připravuje rozsáhlý vhled do života obyvatel všech ze šesti typů obcí. Stejně jako u parlamentních voleb nabídne CNN Prima NEWS sérii superdebat s publikem ve studiu. Diváci CNN Prima NEWS budou mít opět možnost hlasovat pomocí QR kódů a také na webu cnn.iprima.cz a vybrat politika, který byl podle nich nejpřesvědčivější.