Po stopách Járy Cimrmana - ČT chystá nový cestopis

03.10.2022 14:42

Těsně před pětapadesátým výročím první premiéry Divadla Járy Cimrmana dokončil štáb režiséra Patrika Ulricha natáčení nového cestopisu. Průvodcem šestidílné série „Stopy Járy Cimrmana“ je herec Miroslav Táborský. Ten se s kamerou a slavnými cimrmanology podívá nejen do památníku filmového Liptákova, ale i na nejnižší rozhlednu na světě či k nedokončené autosoše nikdy nežijícího českého velikána.

„ Dokumentárních filmů o objevitelích Cimrmana i o Járovi samotném bylo v České televizi natočeno několik. Vždy se ovšem jednalo víceméně o herecké portréty. Žádný dokumentarista ale doteď nevěnoval pozornost místům, která jsou s Járou Cimrmanem přímo spojena. Jako například Vestec u Sobotky, Tanvald, Nouzov u Semil, Pohoří u Dobrušky. Všude tam průvodce minisérie v každém díle potká jednoho, či dvojici cimrmanologů. Ti si k dané lokaci připraví referát v duchu seminářů, které diváci znají z jejich divadelního repertoáru ,“ přibližuje nový cyklus Stopy Járy Cimrmana jeho kreativní producentka Lenka Poláková.

▲ Po stopách Járy Cimrmana (foto: Mikuláš Křepelka)

Čtyři epizody ze šesti budou geograficky tematické. Pojizeřím bude procházet Zdeněk Svěrák, jižní Čechy ukáže Petr Brukner, Moravu společně Petr Reindinger a Ondřej Vetchý a nejmladší člen souboru Vojtěch Kotek a všichni spoluzakladatelé Divadla Járy Cimrmana se zastaví v Praze. Zbylé dva díly minisérie tvůrci věnují rozhlednám, sochám, muzeím a památníkům. „ Žádné nové lokality jsme pro seriál nemuseli vymýšlet. Opravdu jsme byli sami překvapeni, kolik míst spojených s Cimrmanem existuje. Teď už naopak víme, že by série mohla klidně mít i více dílů ,“ dodává Lenka Poláková.

▲ Po stopách Járy Cimrmana (foto: Mikuláš Křepelka)

Pro režiséra Patrika Ulricha jde o návrat k Cimrmanům. V loňském roce měl na festivalu Zlatá Praha a následně i ve vysílání České televize premiéru jeho dokument Štace Miloně Čepelky. „ Během natáčení jsem se ho zeptal, co se za více než padesát let v Divadle Járy Cimrmana nejzásadněji změnilo. A pan Čepelka mi odpověděl, že největším nezvykem je pro soubor absence radosti z věcí budoucích. Třeba ze zkoušení nových her, z dalších premiér. Uvědomil si, že takovou situaci jejich divadlo nezažilo. A tak jsem přišel s nápadem na polohraný cestopis Stopy Járy Cimrmana. Herce to nadchlo a třeba Zdeněk Svěrák se dokonce podílel na scénářích ,“ popisuje vznik minisérie její režisér Patrik Ulrich.

Výročí první premiéry Divadla Járy Cimrmana, kterou soubor odehrál 4. října 1967 v Malostranské besedě v Praze, už dnes večer oslaví ČT art záznamem hry Akt. Cyklus Stopy Járy Cimrmana se v programu České televize objeví příští rok.

zdroj: ČT