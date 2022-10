Český rozhlas bude mít stálého zpravodaje na Ukrajině

03.10.2022 14:18

Novým zahraničním zpravodajem na Ukrajině bude zkušený novinář Českého rozhlasu Martin Dorazín. Český rozhlas zároveň reaguje na současnou nepříznivou ekonomickou situaci posílením týmu ekonomického zpravodajství, do kterého od 1. listopadu nastupuje oceňovaná redaktorka Jana Klímová.

„ Současná situace na Ukrajině je velice komplikovaná. Český rozhlas reagoval na vpád ruských vojsk velmi rychle speciálním vysíláním a i nadále se bude snažit přinášet kompletní aktuální zpravodajství ze všeho důležitého dění na Ukrajině. Věřím, že osobnost jednoho z našich nejzkušenějších zahraničních zpravodajů Martina Dorazína je zárukou toho, že naše zpravodajství bude stále objektivní a aktuální ,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

▲ Jana Klímová (foto: Khalil Baalbaki)

Oceňovaný novinář a rozhlasový zpravodaj na Balkáně, v Rusku a v Polsku Martin Dorazín strávil na Ukrajině během válečného konfliktu více než pět měsíců. Jeho reportáže vysílaly kromě Českého rozhlasu Radiožurnál a Českého rozhlasu Plus i zahraniční rozhlasové stanice v rámci Evropské vysílací unie. Jeho sídlem v prvním roce působení bude město Dnipro, poté se pravděpodobně přesune do Kyjeva. Český rozhlas počítá s tím, že bude na Ukrajině dlouhodobě. Návrat zpravodaje do Ruska není kvůli politické situaci v současné době reálný.

Z Hospodářských novin se do Českého rozhlasu od 1. listopadu vrací Jana Klímová, která v rozhlase již působila jako investigativní novinářka a analytička.

▲ Martin Dorazín (foto: Benedikt Renc)

„ Největší předností Jany je to, že dokáže složitá ekonomická témata srozumitelně vysvětlovat posluchačům. A to nejen na zpravodajských stanicích, ale i třeba na Českém rozhlase Dvojka. Zároveň bude mít svůj autorský pořad na stanicích Radiožurnál i Český rozhlas Plus ,“ uvedl ředitel Zpravodajství Českého rozhlasu Ondřej Suchan.

Martin Dorazín vystudoval Gymnázium ve Valašském Meziříčí a absolvoval vysokoškolská studia oboru společenské vědy v Rusku. Strávil řadu let na cestách po Balkáně, pracoval jako zvláštní zpravodaj na Slovensku a v bývalé Jugoslávii. V letech 2005-2009 byl rozhlasovým zpravodajem v Polsku a v Pobaltí, poté na Balkáně, v Libyi a v Moskvě, od roku 2019 ve Varšavě. Spolu s Vítem Pohankou byl v roce 2014 v Doněcku na východní Ukrajině zadržen proruskými separatisty. V polovině ledna letošního roku odjel z Varšavy na Ukrajinu, kde sledoval začátky války. V roce 2016 obdržel Cenu Karla Havlíčka Borovského.

Jana Klímová vystudovala Vysokou školu zemědělskou. Novinařině se věnuje od začátku devadesátých let. Zabývala se řadou velkých kauz v oblasti českého podnikání a politiky. Prošla redakcemi Zemských novin, Hospodářských novin, MF Dnes, Respektu a Českého rozhlasu Radiožurnál, kde pracovala jako členka investigativního týmu a analytička. V Hospodářských novinách naposledy zastávala funkci zástupkyně šéfredaktora. Je držitelkou novinářské Ceny Karla Havlíčka Borovského a Ceny Ferdinanda Peroutky.

