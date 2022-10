rtm plus s licencí pro pozemní vysílání

06.10.2022 13:56

Regionální televize rtm plus dostala zelenou k šíření prostřednictvím pozemních vysílačů. Český regulátor médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) na svém 15. zasedání konaného 4. října rozhodl o udělení licence pro program rtm plus společnosti RTM plus Liberecko s.r.o.

Licence platí 12 let k distribuci prostřednictvím pozemních vysílačů.

Podle licence rtm plus nabídne zpravodajství a publicistiku z Libereckého kraje. Stanice bude vysílat 24 hodiny denně na území Libereckého kraje.

V současné době na území Libereckého kraje působí rtm plus s licencí, kterou drží společnost Liberecká TV s.r.o.