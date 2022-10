99 děsivých míst na Prima ZOOM

06.10.2022

Máme pro vás několik desítek děsivých míst, která rozhodně stojí za pozornost. Najdete je především v Rumunsku, Skotsku, Česku, Itálii a Španělsku. Odhalte, co vedlo chudého mexického rybáře k tomu, že zaplnil svůj dům panenkami.

Myslel si, že ho ochrání před zlými silami? A proč se v nechvalně proslulém japonském lese Aokigahara zjevuje démonický talisman, který každoročně přiláká stovky sebevrahů? Navštivte nejen tyto, ale i mnohá další tajuplná místa, opředená temnými stíny a strašidelnými legendami.

▲ 99 děsivých míst uvede Prima ZOOM (foto: FTV Prima)

Vydejte se na děsivou cestu kolem světa. Troufněte si vykročit mimo vyšlapané cesty a to, co uvidíte, vás nenechá v klidu. Na státní svátek 28. října vám Prima ZOOM nabídne speciální díl zaměřený především na Českou republiku.

99 děsivých míst uvede Prima ZOOM jako 4 dílný doku seriál

14. 10.

Po krátkém úvodu zamíříme s Lorenzem Fernándezem Buenem do vesnice Medvedja v Srbsku u hranic s Kosovem. Zde žil Arnold Paole - voják, který mluvil o upírech. Když zemřel, následovalo několik dalších úmrtí, a tak si lidé usmysleli, že se sám stal upírem a zabíjel lidi. Jeho ostatky vyhrabali, zapíchli do nich kůl, spálili je a popel vrátili do hrobu. Vojenský lékař Johannes Flikinger zaznamenal, jak vše probíhalo. Paoleho tělo totiž nevypadalo, že by byl mrtvý, vytékala z něj krev, a když zatloukali dřevěný kůl, ozývalo se sténání. Za další legendou míříme do vesnici Zarozje, kde měl žít upír Sava Savanovič v mlýně. Roku 2012 se měl vrátit, když jeho mlýn zničily záplavy.

Lorenzo v Bukurešti vyzvedává herce Fernanda, míří do Transylvánie na Drákulův hrad Poenari. Musí vystoupat 1500 schodů, Lorenzo na cestě líčí zajímavosti z historie. Už za tmy zastavují u dvojice figurín nabodnutých na kůl, Vlad Dracula měl takto popravit 30 000 lidí!

Později potkávají zástup se svíčkami - trojici žen, které stoupají vzhůru, přičemž zpívají. Udělají krátký rituál, aby dvojici a tým kameramanů ochránily. Přes silnici Transfagarasan pokračujeme do Segešváru, kde se narodil Dracula. Jeho rodný dům je turistickou atrakcí. Navštěvují zde také hřbitov, se kterým jsou spojeny různé děsivé historky. V blízkém hotelu přespí, Lorenzo nejprve líčí, jak se tu před dvěma lety setkali se záhadným stínem. Ve Fernandově pokoji kdysi objevili mrtvoly otce s dcerou a panuje přesvědčení, že několikrát spatřený stín patří otci, který hledá svou dceru. Fernanda tak čeká neklidná noc. V Transylvánii v obci Bram je další hrad, kde se dvojice dozvídá o zjevení ducha královny Marie, která byla pro Rumunsko důležitou osobou na počátku 20. století. Je zde uloženo její srdce. Další zajímavosti vyslechnou Lorenzo a Fernando ve vesnici Aldea de Sibiel, kde místní hovoří o „strigojích“, tedy upírech. Předvádí některé rituály, kterými se před nimi chrání. I Lorenzo a Fernando jsou chráněni pro tuto noc, kdy přespí nedaleko hřbitova. Další den dvojice hodnotí výpravu a loučí se, Lorenzo dává Fernandovi knihu o Draculovi.

▲ 99 děsivých míst uvede Prima ZOOM (foto: FTV Prima)

21. 10.

Tentokrát míříme s naším průvodcem Lorenzem do Edinburghu, kde se schází s hosty pořadu - zpěváky Annou Guerra a Roiem Méndezem. U katedrály připomíná, že Skotsko je mnohdy považováno za nejstrašidelnější zemi a že tam, kde stojí, býval hřbitov a na něm bylo nalezeno asi 200 000 těl. Pokračují v cestě a navštěvují nejstrašidelnější hostinec, kde se prý objevuje jakási žena, jejíž zpěv předpovídá něčí smrt. Probírají tu, čeho se kdo bojí. Poté vstupují do edinburského podzemí, které zažilo mnohé a kde se dějí různé záhadné jevy. Žili tu ti nejchudší a dvojice mužů z univerzity (Burke a Hare) odtud brala těla mrtvol pro vědecké účely. Když množství mrtvol nestačilo, prostě je vraždili. Později byli oba odsouzeni k smrti. Trojice jde do chodby, kde se děje nejvíce záhad, Lorenzo líčí jednu z nich.

Poté tu nechá dvojici bez osvětlení, oba jsou vyděšení a později líčí své pocity. Někdo otevřel dveře, ale nikdo tu nebyl. Pokračují na hřbitov Greyfriars, kde v minulosti řádil krvavý George Mackenzie. Mučil a zabíjel zde lidi. Příliš se nezdrží a jdou do míst, kde v minulosti umírali lidé sužovaní morem. V minulosti se tu měla zjevit dívka jiné japonské dívce, která vyslechla její příběh, a protože jí jí bylo líto, přinesla jí sem panenku. Od té doby sem lidé nosí hračky - panenky, plyšáky. I oni zde nechají dvojici plyšáků. Skupinka pokračuje do Croft Moraig, kde je uskupení kamenů po druidech. S proutky zjišťují, jak silná je tu energie. Další den navštěvují jezero Loch Ness, kde byla spatřena Nessie. Nastupují na loď a za plavby probírají, jestli v tohoto záhadného tvora věří a jak by tu mohl přežít.

V zátoce, kde byl nejčastěji spatřen, probírají jednotlivé případy. Zpět na souši usedají do auta a jedou na hrad Comlongon, kde prý straší. Tam přenocují, tedy pokusí se usnout poté, co jim Lorenzo řekne o zjeveních, a dokonce ukáže i některé fotografie. V 16. století zde měla být zavražděna Lady Marion, která se odmítala vdát. Měla skočit ze strážní věže, ale jsou tu pochyby. Je nazývána dámou v zeleném. Výročí její smrti je právě dnes, a tak lze očekávat, že se zjeví. Nejčastěji se tak děje v pokoji číslo 1, kde má Anna přespat. Ta protestuje, ale přespí. Roi má pokoj č. 4, kde také nebude v úplném bezpečí. Marion je pohřbena na hradě a zjevuje se prý všude možně. Jak to dopadne?

28. 10.

Další díl nás zavede do Prahy, kde se moderátor pořadu schází s dvojicí hostů - španělskými baviči Dani Rovirou a Tomásem Garcíou. Hovoří o Praze a tématu epizody - ďáblu. Na Vyšehradě se staví k trojici sloupů, které sem prý hodil ďábel, když se vsadil s knězem a exorcistou. Lorenzo také ukazuje důkaz o tom, že se v ČR, konkrétně ve Vranově nad Dyjí, nedávno také odehrálo vymítání ďábla. Trojice se pak účastní skutečného satanistického obřadu, resp. jej sleduje zpovzdálí. Čtveřice posvětí oheň, spálí kříže i Bible. Poté volají antikristovo jméno, ale to už musí trojice se štábem odejít. Pokračují přes židovský hřbitov do sálů alchymistické laboratoře z 16. století, která byla objevena při povodních 2002. Vstup do ní je ukryt v knihovně. Alchymisté měli podporu Rudolfa II., ale museli experimentovat potají. Expedice pokračuje do Sedlece u Kutné Hory do kostnice, jejíž interiér tvoří ostatky 40 000 těl.

Lorenzo vysvětluje, jak stavba vznikla a jak se sem těla dostala. Hovoří o dovezené hlíně z Jeruzaléma, o černém moru a postupně se dostává také k Ďáblově bibli - Codex gigas. V ní je vyobrazen ďábel, který se sepsáním mnichovi pomohl, aby dílo za pouhou noc stihl vytvořit, jinak mu hrozila smrt zazděním zaživa. Trojice pokračuje na odlehlý hrad Houska, ukrytý v lese. Cestou se baví o začátcích kariér Daniho a Tomáse a také o nadaci. Na místě prochází na nádvoří, kde probírají historii hradu. Původní pevnost byla údajně vystavena na puklině ve skále, ze které vylézala ďáblova stvoření. Kromě zasypání na puklině vznikla gotická kaple, ve které jsou jedny z nejstarších maleb v Evropě (r. 1400). Lorenzo krátce líčí, co se tu odehrálo, poté sestupují ještě níže.

Lorenzo hovoří o jednotkách SS, které tu ukryly zakázané knihy o zednářství a židovství a prováděly tu různé experimenty. Dále trojice míří do Lukové do kostela sv. Jiří, kde jsou v kapli (nejspíše) sádrové sochy zahalených lidí. Je to dílo studenta ze ZČ univerzity v Plzni a připomíná lidi, kteří zde zemřeli při pohřbu, když se zřítil strop.

4. 11.

Na závěr seriálu nás Lorenzo vezme do Madridu, kde se schází s kurátorem výstavy ohledně Leonarda da Vinciho - Christianem Gálvezem. Probírají osobnost da Vinciho - všestranného umělce, vědce, konstruktéra a ikonu renesance. Během svého života ale nebyl žádnou celebritou, doceněn byl až později. Dvojice hovoří o záhadném obrazu Madona ve skalách, který vznikl na konci 15. století a zdá se, že jeho původní verzi založil da Vinci na apokryfních evangeliích. Byl proto přinucen namalovat novou, tradičnější verzi. Dalším tématem je da Vinciho portrét - známá verze, kreslená rudkou.

Lorenzo míří do Toskánska do vesnice Anchiano, kde se da Vinci narodil, tou ale jen projíždí na cestě do dalšího zásadního města pro Vinciho, Florencie. Hovoří s Jesúsem Callejem, který upozorňuje na skryté významy v da Vinciho obrazech, značících, že byl možná vyznavačem víry katarství. Pokračuje do Vinciho muzea ve Florencii, kde s ředitelkou probírají Vinciho válečné a vizionářské stroje a předměty. V Miláně Lorenzo navštěvuje kostel Santa Maria delle Grazie, kde je jedno z Vinciho vrcholných děl - malba Poslední večeře. V něm s Josepem Guijarrem odhalují některé skryté informace a šifry. Malba je plná záhad, myšlenek, poselství, symboliky a spekulativních detailů doslova plná.

Dalším tématem epizody je da Vinciho matka, prý arabská otrokyně Katerina, čímž se s Christianem Gálvezem dostávají k Moně Lise. Tu maloval na zakázku, ale obraz upravil, a nakonec si ho nechal. Jedná se snad o jeho matku? Různé studie nasvědčují tomu, že je to skutečně možné. V Barceloně v Montserratu pátrá po katarské stopě da Vinciho, José Luis Espejo mu říká své domněnky, hovoří o katarských tradicích a Leonardově posedlosti Máří Magdalenou. Lorenzo míří do Francie a objíždí hrady v Okcitánii. Ty jsou spojeny s Šifrou mistra Leonarda i s křížovými výpravami proti katarům. Josep Guijarro o těchto křesťanech hovoří a líčí mnohé a zásadní rozdíly mezi klasickými křesťany.

V Leonardových dílech pak upozorňuje na několikeré odkazy ke katarům. Společně jedou do horské vesničky Rennes le Chateau, kde žije pouhých třicet obyvatel. Žil tu kněz, spojený s katarstvím, kostel zřejmě uprchlé katary ukrýval. Na oltáři jsou dvě děti, což je zřejmě odkaz na dvojí výklad křesťanství. Jsou tu však i další náznaky a symboly zpochybňující tradiční křesťanství.

zdroj: FTV Prima