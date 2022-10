Raketa Atlas V vynesla satelity SES 20 a SES 21

05.10.2022 13:04

DNES!

Z kosmodromu Cape Canaveral na Floridě (USA) byly nosnou raketou Atlas V úspěšně vyneseny do vesmíru dva telekomunikační satelity pro lucemburského operátora SES (Astra).

Raketa odstartovala v úterý 4. října 2022 v 17:36 hodin místního času s telekomunikačními aparáty SES 20 a SES 21. Let měla na start aliance ULA (United Launch Alliance).

▲ Raketa Atlas V vynesla SES 20 a SES 21 (foto: SES, ULA)

Oba satelity s kapacitou v C pásmu umožní společnosti SES pokračovat v distribuci televizních a rozhlasových programů do milionů amerických domácností a poskytovat zákazníkům další důležité síťové komunikační služby. SES 20 a SES 21 budou fungovat na orbitálních pozicích 103° západně a 131 stupňů západně a očekává se, že komerční provoz na těchto družicích bude zahájen během listopadu 2022.

Vynesení těchto družic je součástí širšího programu FCC (Federal Communications Commission), jehož cílem je vyčistit část spektra v C pásmu, které bude sloužit pro 5G služby v sousedství USA (CONUS). V reakci na tento mandát od FCC jsou satelitní operátoři, jako je SES, povinni převést své stávající služby z dolních 300 MHz na horních 200 MHz spektra C pásma, aby se uvolnil prostor pro 5G.

SES 20 a SES 21 jsou druhé a třetí satelity s C pásmem, které společnost SES vypustila v rámci svého úsilí uvolnit spodní 300 MHz pásmo v C bandu v USA do prosince 2023 při zachování svých stávajících služeb. SES 22 jako první družice, která se zaměřuje na tuto problematiku s C pásmem, byla vypuštěna 29. června 2022.