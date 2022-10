Bábovky a plechovky od října na Prima COOL

04.10.2022 12:51

DNES!

Že holky nemůže bavit pořad o autech? To tedy může! Když se chytře vymyslí, dobře napíše a vtipně odmoderuje, může ke sledování revue o motorech, převodovkách a benzínech konečně vzít kluk svoji holku, holka svýho kluka i ono své ono.

Ať jsme taky jednou korektní. Bábovky a plechovky totiž budou bavit všechny. Vymyslely je, napsaly a moderují Tereza Tobiášová a Marie Stará. Od 6. října každý čtvrtek ve 21.45 hodin na Prima COOL.

Bábovky a plechovky, to jsou dvě hezké, chytré, vtipné, mladé moderátorky Tereza Tobiášová a Marie Stará a zánovní krasavice i funglovky na čtyřech kolech, pomocí kterých budou Tereza s Marií plnit prekérní úkoly. Víte, co dělat, když si uvnitř auta zabouchnete klíče? Nebo když do nafťáku omylem nalijete benzín? Marie s Terezou dají vlastně docela jednoduché návody, které divákům ušetří vyčítavé telefonáty s tátou, bráchou, manželem, milencem, přítelem i prašule za odtahovku.

▲ Show Bábocky a plechovky (foto: FTV Prima)

„ Bábovky a plechovky jsou pro všechny, kteří mají smysl pro humor. Muži se budou mít na co dívat, a i když tomu nebudou chtít ani věřit, dokonce se od nás i leccos nového dozví. Ženy se pobaví a dostanou pár praktických holčičích rad, které jim třeba ušetří nervy a peníze ,“ popisují princip magazínu jeho moderátorky. Nebyly vybrané náhodou. Tereza Tobiášová se tvorbě televizních auto-moto revue už pár let věnuje, pro Primu vyrábí např. Autosalon a Cyklosalon, a Marie Stará, ač na to nevypadá, je rekvalifikovaná automechanička.

„ Marie Stará alias Stará indiánka je módní návrhářka a designérka. Je chytrá, až to bolí, a upřímná, až to pálí. Ve skrytu duše je ale pořád tou ušmudlanou opravářkou, kterou byla na začátku své automobilové kariéry. Už dvacet let se snaží prosadit a teď i moderovat a dokázat, že i holky od aut mají styl ,“ říká o své kolegyni a kamarádce Tereza Tobiášová.

„ Tereza pilovala svoje zkušenosti v divadle. Hrála, hrála a hrála by do dneška, kdyby vyrostla, ale ona nevyrostla. A těch hobitích rolí moc není. Studovala scenáristiku, pracuje v televizi a do všeho žvaní ,“ popsala hezkou, chytrou, vtipnou, mladou Terezu Tobiášovou neméně hezká, chytrá, vtipná, o něco málo méně mladá Marie Stará.

Řeč v půlhodinovém moto magazínu bude tedy o autech, která ještě nebyla chytřejší než nejchytřejší bruneta.

První vydání magazínu Bábovky a plechovky čeká na diváky 6. října každý čtvrtek ve 21.45 hodin na Prima COOL.

Show Bábovky a plechovky vyrábí v režii Martina Müllera a Tomáše Koudského produkční společnost UNICORN PICTURES CZ s.r.o., která pro televizi Prima vyrábí také pořady Autosalon.TV a Cyklosalon.TV.

zdroj: FTV Prima